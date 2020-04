NB I: csoda lenne a júniusi befejezés

A Ferrari monacói pilótája úgy nyerte meg a második hivatalos virtuális versenyt, hogy csak bő egy hete gyakorol a szimulátor-programmal.

Vasárnap megrendezték a Forma-1 által szervezett idei második virtuális versenyt, amelyet ezúttal is képernyőjére tűzött az M4 Sport. Ezen a hétvégén eredetileg a Vietnami Nagydíj lett volna esedékes, de a koronavírus-járvány miatt többek között azt a futamot is elhalasztották. Mivel az ázsiai helyszín új állomásként idén debütált volna, a 2019-es F1 szimulátor-programban ez a pálya még nem szerepel, így a mezőny az ausztráliai helyszínen „csapott össze.



Míg két hete csak két jelenlegi F1-es pilóta állt rajthoz, ezúttal már hatan is vállalták a küzdelmet: Charles Leclerc, Alex Albon, Antonio Giovinazzi, George Russell, Nicholas Latifi és Lando Norris.

A futam első köre hasonlóan őrült volt, mint két héttel ezelőtt a bahreinié, összességében azonban az első fordulóhoz képest mind a mezőny minőségében, mind a színvonalban nagy volt már a javulás. A 29 körös versengést – ami a valódi versenytávnak az 50 százaléka – végül rendkívül simán Charles Leclerc, a Ferrari pilótája nyerte.

„Hogy könnyű lett volna? Nem, hihetetlenül kemény volt. Az izmaimat nyilván nem dolgoztatta meg, de a koncentráció miatt nagyon nehéz volt, teljesen leizzadtam” – nyilatkozta a futamgyőztes, aki arról számolt be, hogy fáj a térde, amit folyton beütött, mivel nagyon nyomta a gázt.

„A verseny előtt tudhattuk, hogy az fog nyerni, aki a legkevesebb hibát követi el, mivel a tempó tekintetében közel vagyunk egymáshoz”– tette hozzá a monacói, aki még maga is csak ismerkedik a szimulátor-programmal.

„Nyolc napja kezdtem, de egészen sok időt fektettem bele. Hogy pontosan mennyit, azt nem tudnám megmondani, de nagyjából minden nap legalább öt órát” – összegzett Leclerc, aki szerint az e-versenyzés megterhelőbb, mint gondolták – elsősorban fejben.

Leclerc mögött a Renault színeiben rajthoz álló Christian Lundgaard (F2-pilóta) lett a második, míg a harmadik helyet az a Russel szerezte meg, aki ugyancsak „kényszerűségből” vágott bele a virtuális versenyzésbe. Leclercnek egyébként az öccse, Arthur is elindult – ugyancsak a Ferrari színeiben –, ő végül a 4. helyen zárta a futamot. Noha a legjobb tízbe nem fért be, Jenson Button (11. lett) is főszereplő lett, a 2009-es világbajnok – aki szintén először vett részt a sorozatban – látványos csatát vívott Albonnal.

Norrist csakúgy, mint két hete ezúttal is technikai probléma hátráltatta, így most sem tudott elrajtolni. Miután lefagyott a rendszere, Max Verstappen egyből telefont ragadt, hogy megkérdezze, mi történt.

„Szerintem kitalálod…” – felelte a mclarenes a kérdésre, miért nem versenyez. „Zárd be a játékot, és dobd ki a kukába!” – érkezett a tanács a hollandtól. A brit mérgében le is törölte a játékot, ám nem lennénk meglepve, ha a következő viadalig ismét telepítené azt, és két hét múlva újra ő irányítaná az egyik McLarent.

A tervek szerint virtuális nagydíjat minden olyan hétvégén rendeznek, amikor eredetileg is lett volna F1-es futam.