"Komoly baj van" - Megszüntetnék a tanárszakra jelentkezők alkalmassági vizsgáját

Éles vitával kezdődött az Országgyűlés mai ülésnapja Orbán Viktor bejelentéseiről.

– Reménytelennek látszó kísérletet teszek a kormány-ellenzék kapcsolat megújítására – mondta a parlamentben napirend előtt Gulyás Gergely. A kancelláriaminiszter szerint Magyarország viszonylag jól teljesít, az eddig meghozott intézkedések beváltak, egyelőre nincsenek tömeges fertőzések. A gazdaságban azonban már most több ezer milliárd forint a kár, ezért közös tehervállalásra van szükség. A védekezési alap legnagyobb részét a tárcáktól elvont pénzek adják, egyelőre 378 milliárd forint van benne, de felülről nyitott alap, vagyis korlátlan források álltak rendelkezésre. Gulyás Gergely ezután megismételte aa pártok támogatásának csökkentéséről, a bankokra kivetett különadóról, a gépjárműadó eltérítéséről a központi költségvetésbe és a pártok támogatásának 50 százalékos csökkentéséről, valamint a multinacionális üzletláncokra kivetendő összesen 36 milliárd forintos adóról. Az önkormányzatokkal kapcsolatban azt mondta tárcavezető, ez 2010-ben 1800 milliárd forint volt, tavaly 1760, de az oktatást és az egészségügyet már a központi költségvetés tartja fent, átvállalták az adósságukat, az önkormányzati megszorítások a költségvetésük 3-4 százalékát teszik ki. Gulyás ezután megismételte Orbán Viktor kéta 13. havi nyugdíjról és a bérköltségek átvállalásáról. Jakab Péter, a Jobbik elnöke felszólalásában azt mondta, Orbán Viktor a munkahelyek védelme szempontjából semmit nem jelentett be, miközben naponta négyezerrel nő az állástalanok száma. Jakab szerint a 150 milliárdos „propaganda büdzsé”, a Budapest-Belgrád vasút 600 milliárd forint, a Mészáros Lőrincnek jutó uniós pályázatokat kellene védekezésre fordítani. Jakab szerint „Mészáros adót” kellene kivetni a kormányközeli oligarchákra. Tóth Bertalan pártelnök az MSZP részéről azt mondta, megpróbálnak konstruktívak lenni, ezért szeretnék, ha 3-ról 9 hónapra emelnék a munkanélküli ellátást, ez legyen minimum 100 ezer forint, a nyugdíjakat legalább 6 százalékkal már most. A közszférából és a multiktól ne lehessen elbocsátani. Az önkormányzatoktól pénzt elvonni bűn – mondta Tóth, hozzátéve, hogy a válság közben a kormányközeli oligarchák járnak jól. Szabó Tímea (Párbeszéd) társelnök szerint Orbán Viktor bejelentése semmi nem volt, ezért nem is mert bejönni most az ülésterembe. – Szégyelljék magukat! – mondta, majd ő is a kormányközeli oligarchák megadóztatását sürgette. az ellenzéki politikus szerint a nettó 330 ezer forint semmire nem elég egy havonta 200 ezer forintért dolgozó nővérnek. Miközben nincs elég maszk, Észak-Macedóniának 100 ezret adományozunk, ez nem normális - tette hozzá Szabó Tímea. Schmuck Erzsébet az LMP részéről azt mondta, vidéken sok helyen lassan az éhezés korszaka jön el, miközben a kormány lemondott a nyugdíjasokról azzal, hogy csak jövőre kapnak majd egy havi plusz nyugdíjat, miközben idén kevesebb mint 3 százalékkal nőnek a juttatásaik, már most meg kellene adni az inflációval növelt nyugdíjakat. Oláh Lajos (DK) szerint a kormány mentőöv helyett a reménytelenséget jelentette be, a már elbocsájtottaknak semmit nem segíteni, nem emelik a családi pótlékot. Vejkei Imre (KDNP) azt mondta, ők mindenben egyetértenek Orbán Viktorral. Szavait gúnyos bekiabálások fogadták. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője mindenkit köszöntött „a kormány által a múlt héten bezárt és felszámolt parlamentben”, majd azt mondta, az önkormányzatoktól vonták le a legkevesebbet, a gépjárműadó kevesebb mint 1 százalékát adja az önkormányzatok költségvetésének, ráadásul még mindig sokkal több fideszes önkormányzat van, mint ellenzéki. Miközben az ellenzék kormányon elvont egy havi juttatást a nyugdíjasoktól, ez a kormány ad nekik.