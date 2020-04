Azt is félmillióra büntethetik, aki hamis statisztikát közöl

Azoknak is üzemorvoshoz kell menniük, akiket új munkahelyük a járvány idején távmunkában foglalkoztat. A minisztérium szerint nincs kivétel, mások a szabályok módosítását sürgetik.

Sokakat kényszerszabadságra küldtek, sokan az állásukat is elveszítették a koronavírus terjedése miatt. Vannak azonban olyanok is, akiknek éppen a járvány idején sikerül elhelyezkedniük. A lapunknak nyilatkozó fiatal férfit például nemrég vették fel egy állami hivatalhoz, a közeljövőben kell munkába állnia.

Öröme nem teljesen felhőtlen. A körülményekre tekintettel az ilyenkor szokásos formaságokat elektronikus úton intézték, munkaköre reményei szerint lehetővé teszi, hogy a vészhelyzet elmúltáig otthonról dolgozhasson. „Csak éppen a minap értesítést kaptam arról, hogy kötelező részt vennem üzemorvosi vizsgálaton” – mondta a férfi, aki nem szeretné, ha személye beazonosítható lenne. Kérte, még azt se írjuk le, hogy melyik városban, az ország melyik részén él.

Az üzemorvosi vizsgálatot ráadásul egy kórházban végeznék el, ahol (bár nyilván elkülönített részlegen) koronavírusos betegeket is ápolnak. A férfi érthető okokból – a kormány, az operatív törzs és az országos tisztifőorvos ajánlásait követve – kerülni akarja a kontaktust idegenekkel, ahogyan azt máskülönben teszi hetek óta. Munkahelyén sajnálkozva közölték vele, hogy ebben az esetben erre nincs lehetőség, jogszabályi kötelezettség, hogy az üzemorvosi vizsgálaton meg kell jelennie.

A férfi már csak azért is furcsállja a dolgot, mert tudomása van egy másik állami hivatalról, ahol az évente előírt, szintén kötelező szokásos üzemorvosi vizsgálatokat a koronavírus miatt elhalasztották. A szóban forgó kórházban telefonon azt a tájékoztatást kapta, hogy amennyiben a munkahely kéri, a rendkívüli helyzet miatt el lehet tekinteni a munkába álláskor esedékes vizsgálattól.

Lapunk értesülése szerint egy Budapesten működő multicégnél pontosan ez történt. Egy pályakezdő nő az elmúlt hetekben kapott állást, azóta otthon („home office”-ban) dolgozik. A cégnél nem ragaszkodtak az üzemorvosi vizsgálat elvégzéséhez.

A jogi helyzet tisztázására kérdéseket küldtünk az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi). A Népszavának adott válaszában a tárca kitért rá, hogy a „foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatokkal kapcsolatos” közlemény megtalálható a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján. Ennek értelmében – a nemzetgazdaság működőképességének megtartása érdekében és az érintett munkavállalók védelme miatt – csak az úgynevezett időszakos orvosi vizsgálatok halaszthatók el a járványhelyzetben.

Ez azt jelenti – magyarázta az Emmi –, hogy kizárólag a „már munkaviszonyban álló és a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetekben előírt” (döntően évente ismétlődő) vizsgálatok elvégzése maradhat el időlegesen.

Viszont arra, aki most lép be egy új munkahelyre, változatlanul vonatkozik az „előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzésének kötelezettsége”, e nélkül nem foglalkoztatható. A minisztérium szerint ennek a vizsgálatnak éppen az a célja és azért nem elhagyható, mert ez alapján születik arról döntés, hogy adott egészségi állapotú munkavállaló, adott munkavégzési körülmények és feltételek mellett, adott munkakörben foglalkoztatható-e.

Ettől a munkáltató érvényesen nem térhet el – állapította meg az Emmi.

Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) elnöke ezzel szemben úgy látja, hogy a mostani helyzetben differenciáltabban kellene kezelni a kérdést. Vannak például elkerülhetetlen fizikai igénybevétellel és kontaktussal járó munkakörök, ilyen esetekben az üzemorvosi alkalmassági vizsgálat továbbra is elkerülhetetlen. Ha azonban a munkavállaló a feladatát távmunkában is el tudja látni – alkalmazása így senki számára nem jelent kockázatot –, akkor jelen körülmények között ajánlott és helyénvaló lenne eltekinteni attól, hogy személyesen vegyen részt a vizsgálaton.

Az „elektronikus egészségügyi térben” ma már mindenkiről elegendő alapinformáció áll rendelkezésre. Ezekhez az adatokhoz az üzemorvosok is hozzáférnek: Soós Adrianna szerint nincs akadálya annak, hogy valakiről megállapítsák, egészségi állapota alapján alkalmas-e távmunka végzésre.

Újabb rendkívüli járványügyi intézkedések várhatók. A FESZ elnöke reméli, hogy – az említett szempontokat figyelembe véve – a kormány az indokolt esetekben átmenetileg megszünteti a kötelező üzemorvosi vizsgálatot. Ehhez már egy minisztériumi rendelet is elegendő lenne. A döntés a foglalkoztatási helyzet javításához és a koronavírus elleni védekezéshez egyaránt hozzájárulna – hangsúlyozta Soós Adrianna.

A lapunk által megkérdezett, háziorvosi praxist is folytató üzemorvos teljes mértékig osztotta a szakszervezeti vezető véleményét. „Tökéletesen igaza van annak a munkavállalónak, aki járványhelyzetben kockázatosnak tartja, hogy üzemorvosi vizsgálatra menjen, különösen akkor, ha a vizsgálat kórházban történik” – jelentette ki név nélkül nyilatkozva a több évtizedes tapasztalatokkal bíró fővárosi üzemorvos. Nem látja be, miért kell ragaszkodni az üzemorvosi vizsgálathoz egyes munkakörök betöltésekor, így a távmunkánál, amely az elkövetkező hónapokban várhatóan egyre inkább elterjedt munkavégzési forma lesz. (Orbán Viktor miniszterelnök szombaton azt ígérte, hogy „annyi munkahelyet fogunk létrehozni, amennyit a koronavírus elpusztít”.)

Soós Adrianna említett még egy szempontot: a bizonyos munkaköröket érintő egyszerűsítés valószínűleg nem járna nagyobb kockázattal, mint azok az intézkedések – például műtétek halasztása, laborvizsgálatok korlátozása, rendelések elmaradása –, amelyeket eddig hoztak a járvány csökkentése érdekében.