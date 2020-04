Letartóztatásban lévő férfi vette igénybe az ápolási díjat Csongrád megyében

Se ő, se élettársa nem jelezte, hogy ápolási kötelezettségét nem tudja teljesíteni.

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a megyebeli kistelepülésen élő férfival szemben, aki a letartóztatása előtt két nappal megítélt kiemelt ápolási díjat továbbra is igénybe vette, és ezzel az állami költségvetésnek 143.000 forint kárt okozott - írja az ügyészség . A vádirat szerint a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatala a 2017 márciusában állapított meg a férfinak havi 55.800 forint kiemelt ápolási díjra való jogosultságot, gyermeke ápolása miatt. A határozat tartalmazta azokat a figyelmeztetéseket, amelyek szerint a lényeges változásokat 15 napon belül be kell jelenteni, valamint a jogosultságot meg kell szüntetni, ha az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti. A határozatot a férfi és az élettársa is átvette.