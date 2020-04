Megszűnt az ausztriai munkájuk: hazamentek az albérlők Sopronból

Főhet a fejük a főbérlőknek Sopronban, miután a korábban főként Ausztriában dolgozók - mert elvesztették állásukat - csomagolnak és hazautaznak, hogy falujukban, városukban próbáljanak szerencsét.

A koronavírus-járvány kirobbanása óta folyamatosan csökken a belső migráció miatt túlnépesedett Sopron lakossága. Aki korábban az ország szegényebb régióiból olyan szándékkal érkezett a határszéli városba, hogy ott többek között az egészségügyben, az építőiparban, a kereskedelemben valamint a vendéglátásban munkát kapjon, aztán az első adandó alkalommal odábbálljon, hogy ezt több pénzért Ausztriában csinálhassa, az most kénytelen csomagolni és hazamenni, mert sokaknak felmondtak. Ezzel nemcsak az jár rosszul, aki elveszti állását és nem tud albérletet fizetni, hanem a bérbeadó is, hiszen már most nehezebb lakóingatlant kiadni, és az árak is elkezdtek csökkenni. - Az új helyzet következménye, hogy a háromból mindössze egy lakásban van bérlőm, kettőből elmentek, és ha nincs a járvány, már egyik sem lenne üres – panaszkodott egy bérbeadó, akinek ez a fő jövedelemforrása. – Sajnos, még mindig kevesen ismerték fel, hogy vége a jó világnak. A bérlőm a 62 négyzetméteres lakásért havonta 300 eurót fizet kocsibeállóval, plusz a rezsit, de tudok arról, hogy 42 négyzetmétert 330 euróért adtak ki. Abban biztos vagyok, hogy ennyiért már senki nem fogja kivenni. Az elmúlt két hétben sorra hívtak fel az ügyfelek azzal, hogy a lakását bérbe vevő a szerződésben leírt felmondási időt sem várta meg, hanem azonnal távozott, mert elvesztette a munkahelyét, és így nincs miből kifizetnie a havi 100-120 ezer forintos bérleti díjat és a rezsit – mondta egy helyi szakértő, aki ingatlanok értékesítésével foglalkozik. Szerinte megroggyant az albérleti piac, ám nem annyira, hogy valaki mostantól fél áron lakjon egy bérleményben azért, mert egy kereső maradt a családban, ami újabban egyre gyakoribb kérés. Kizárólag a járvány idejére a 25-30 százalékos árcsökkentést még elfogadható kívánságnak tartja, amennyiben ezt az anyagi körülmények valóban indokolttá teszik. A koronavírus-fertőzés magyarországi megjelenése előtt a bérbe vett soproni lakások becsült száma elérte a 15 ezret, és ezekben hozzávetőlegesen 40 ezer albérlő élt. Azóta a bérbe vevők majdnem negyven százaléka hazaköltözött, akik viszont maradtak, azok közül nagyjából az albérlők fele a kedvezményes bérleti díj megállapítását kérte. - A járvány után lassan tér magához a piac – állapította meg Wagner István, ingatlanszakértő, aki biztosra veszi, hogy azok közül akik most elmenetek, előbb-utóbb sokan visszatérnek majd, és jönnek mások is, hogy a korábbinál jóval nagyobb kínálatból, a lényegesen több üres lakásból válogassanak, és ezeket minden valószínűség szerint olcsóbban bérelhetik, mivel hosszú távon tíz százalékos díjcsökkenésre lehet számítani. A járvány kellemetlen kísérőjelensége az is, hogy leállt a lakásépítés. Az ilyesmi könnyen feltűnik abban a városban, ahol az elmúlt évtized alatt jó ideig évente 1000-1500 lakást adtak át, és az ország különböző részeiből azért érkeztek építési vállalkozók, nehogy kimaradjanak a csúcsra járatott lakásbizniszből. Előfordult, hogy egyszerre tíz helyen házak nőttek ki a földből, és alakultak ki új lakóparkok a szükséges infrastruktúra nélkül. Ennek most vége lehet. – Az látszik, hogy jelentős építkezésbe senki nem fog bele, többnyire a befejezés előtt álló épületeken dolgoznak – állítja Wagner István. - A bizonytalanság jeleit már tavaly észre lehetett venni, amit a kiterjedő járvány csak fokozott. Az építőmesterek és a befektetők is kivárnak. A soproni ingatlanforgalom a tizedére esett vissza, mert aki venni szeretne arra számít, hogy hamarosan olcsóbban kap lakást és házat. Eddig öt százalékot estek az árak, ami ezen a vidéken szokatlanul nagy árcsökkenés, és ebből egy fizetőképes vevő az adásvételt megelőző alku során akár további árengedményt is elérhet, különösen akkor, ha készpénzzel fizet.