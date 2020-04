Méretes gyengüléssel reagált a forintpiac Orbán csomagjára

A kormányrendelet szerint a moratórium miatt nem emelkedhet annak lejárta után a törlesztőrészlet, de a kamatváltozást ez a rendelkezés nem érinti.

Bár az újonnan felvett kölcsönök közül mára szinte teljesen eltűntek a rövid kamatperiódusú hitelek, a lakosságnál lévő jelzálogkölcsönök fele még mindig változó kamatozású. Ezek esetében pedig a törlesztési moratórium alatt is megemelkedhet a kamat, így a későbbi törlesztőrészlet is. A kormányrendelet ugyanis csak azt mondja ki, hogy a moratórium miatt nem emelkedhet annak lejárta után a törlesztőrészlet, és így az addig nem fizetett kamatokat és részleteket egy hosszabb futamidő alatt kell majd megfizetni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a változó kamatozású hitelek törlesztőrészlete ne emelkedhetne amiatt, ha a kamatot meghatározó bankközi kamatok megnőnek – mondta el érdeklődésünkre Trencsán Erika, a money.hu vezető pénzügyi szakértője. Azoknál a hiteleknél, amelyeknél most jön el a kamatforduló, erre jó esély is van. A 3, a 6 és a 12 hónapos bankközi kamatok ugyanis 80 százalékkal, 0,84-0,86 százalékra emelkedtek annak hatására, hogy a Magyar Nemzeti Bank a múlt héten új monetáris eszközt vetett be a hazai piac likviditásának szabályozására. Az emelkedés ellenére ugyan továbbra is viszonylag alacsony szinten vannak ezek a bankközi kamatok, a változó kamatozású lakáshiteleknél azonban a törlesztőrészletek növekedését eredményezik majd a fordulókor – hívta fel a figyelmet a szakértő. Ez abban az esetben is igaz, ha valaki él a hiteltörlesztési moratóriummal. Ha valakinek például 3 hónapos a kamatperiódusa - vagyis mindössze 3 hónapig nem változhat hitelénél a kamat mértéke -, annak a 9 hónapos moratórium alatt akár háromszor is újraszámolhatják a törlesztőrészletét – tette hozzá. Egy 1 százalékos kamatemelkedés pedig már többezer forinttal is megdobhatja a törlesztőrészletet, a moratórium lejárta után pedig ezekkel a kamatokkal számolt összeget kell majd visszafizetni. Egy olyan 3 százalékos, változó kamatozású lakáshitelnél például, amelynél még 15 év van hátra a futamidőből, és a mostani tartozás 7 millió forint, a havi törlesztés jelenleg 48 ezer forint. Ha a kamat egy vagy két százalékkal emelkedik, akkor a törlesztő részlet 52 ezer, illetve 55 ezer forintra ugrik. Ez csak egy példa, hiszen minden hitel más és más, de az biztos, hogy a változó kamatozású lakáshitelek kockázatosak az esetleges további kamatemelkedések miatt – hangsúlyozta a szakértő. Trencsán Erika szerint ezért érdemes a változó kamatozású hiteleket rögzített kamatozásúra váltani, még akkor is, ha valaki él a törlesztési moratóriummal. Nem minden esetben éri meg azonban a csere, ezért szakértők tanácsát mindenképpen érdemes kikérni a döntés előtt.