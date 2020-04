Már több mint 1,32 millió az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma a világban

A járvány áldozatainak száma meghaladja a 73 ezret.

Több mint 55 ezerrel nőtt az új koronavírussal igazoltan fertőzöttek és több mint 3500-zal a halottak száma az elmúlt 24 órában világszerte: a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint hétfő este összesen 1 324 907-en fertőződtek meg, a halálesetek száma 73 703, a gyógyultaké pedig 275 832 volt. Az adatok óráról órára változnak, ezért a cikkünk írásakor közölt számokat tesszük közzé. Hatszázharminchattal nőtt az elmúlt egy napban - a vasárnapi 525 új halálesethez képest - a COVID-19-járvány halálos áldozatainak száma, amely a járvány helyi kitörése óta elérte a 16 523-at. Az elmúlt egy napban a coronavirus.app szerint 3599 új fertőzöttet diagnosztizáltak.hétfő estig 98 956 embert fertőzött meg a vírus, és 8926 áldozata van a járványnak.már ötödik napja csökken az új típusú koronavírus napi fertőzöttjeinek és halálos áldozatainak száma. Az elmúlt egy napban 3386 új esetet szűrtek ki, vasárnap 5478, szombaton 6969 embernél igazolták a SARS-CoV-2 vírust. Összesen már 135 032 ember tesztje lett eddig pozitív az elmúlt több mint két hónap alatt. Az elhunytak száma 528-cal emelkedett hétfőn a vasárnapi 694 és a szombati 749 után. A vírus okozta megbetegedésbe 13 169-en haltak bele. A fertőzöttek között 19 ezer egészségügyi dolgozó van, akiknek 20 százaléka már felépült. Jelentősen tovább csökkent az új típusú koronavírus okozta betegséghalálos áldozatainak napi száma. Boris Johnson brit miniszterelnök hétfőn napközben még azt közölte, hogy jó hangulatban van és folyamatosan dolgozik a koronavírus okozta betegsége miatt szükségessé vált kórházi kezelése közepette is. Az 55 éves kormányfőt orvosának tanácsára vasárnap este kórházba szállították, miután betegségének egyes tünetei - így a magas láz - meglehetősen makacsnak bizonyultak. Hétfő este viszont hivatala bejelentette, hogy a kormányfőt intenzív osztályon kezelik , mivel állapota délután sokat romlott.még nem lehet kijelölni egy konkrét napot a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások visszavonásának elkezdésére - mondta Angela Merkel német kancellár hétfőn Berlinben. A kancellár osztrák kollégája, Sebastian Kurz azon hétfői bejelentésével kapcsolatban, hogy április 14-étől megkezdik a korlátozások visszavonását, tájékoztatóján elmondta, hogy Ausztria a járvány egy másik szakaszában tart, az óvintézkedéseket is korábban vezették be, Németországban pedig továbbra is elemezni kell a folyamatokat, és egyelőre csak az biztos, hogy április 19-éig valamennyi korlátozást maradéktalanul be kell tartani. Németországban több mint 100 ezer igazolt fertőzöttet és 1662 halálesetet,pedig 12 286 fertőzöttet és 220 halálesetet tartanak nyilván.átlépte a 20 ezret az igazolt fertőzöttek száma,majdnem 20 ezer,több mint 2800 koronavírusos beteget tartanak nyilván., ahol eddig már 477 áldozata van a járványnak, a kormány szélesebb felhatalmazást szeretne kapni három hónapra, hogy a koronavírus-járvány terjedése ellen parlamenti jóváhagyás nélkül joga legyen egyebek közt lezárni repülőtereket, vasúti pályaudvarokat.hétfőn bejelentették a koronavírus-járvány okozta két első halálesetet. Egyikük Bajmóc (Bojnice) volt polgármestere, a másik áldozat egy több betegségben szenvedő idősebb nő. A fertőzöttek száma hétfőn 534 volt. Klaus Iohannis román államfő hétfőn bejelentette,egy hónappal meghosszabbítják a rendkívüli állapotot, és szükségesnek látta, hogy járvánnyal kapcsolatos kiadások miatt jelentősen növelni kell a költségvetési hiányt. Romániában több mint 4000 a fertőzött, a halálesetek száma 168.a miniszterelnök szerint két-három héten belül enyhíthet az egészségügyi helyzet miatt érvényben lévő korlátozásokon,megnyitná a termelői piacokat húsvét előtt.újabb szigorítások lépnek életbe, tilos arcmaszk nélkül közterületen tartózkodni.954-gyel nőtt egy nap alatt, és elérte a 6343-at a koronavírus-fertőzöttek száma a hétfőn közzétett hivatalos adatok szerint. A halottak száma 47, a meggyógyult pácienseké pedig összesen 406. Az orosz kormány egymillió dollárt utal át az Egészségügyi Világszervezetnek a koronavírus elleni küzdelem támogatására. Azdéli tagállamában, Louisianában a leggyorsabb a járvány miatti fertőzések és az elhalálozások üteme, ahol nem törölték a hagyományos húshagyókeddi fesztivált. Hétfőig 14 867-en fertőződtek meg és 512-en haltak meg a coronavirus.app szerint. Országosan 352 546 a fertőzöttek és több mint 10 389 a halálesetek száma. Szükségállapotot vezetnek beés 6 másik japán prefektúrában a megfékezése érdekében, kétkollégiumban karanténba helyeztek húszezer vendégmunkást, tömeges fertőzésektől tartanak.