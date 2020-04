363,59 forinton az euró

Orbán ígéretéért nem adnak semmit a piacon, a nyugdíjasok azonnali kiegészítést várnak.

Minden segítség jól jön a nyugdíjasoknak, köszönik, hogy végre rájuk is gondolt a kormány, de most lenne szükségük a támogatásra, a jövő februári pénz ígérete nem segít rajtuk. Gyakorlatilag egybehangzóan ezt a véleményt fogalmazta meg a miniszterelnök 13. havi nyugdíjról szóló bejelentéséről valamennyi nyugdíjas szervezet, az ellenzék és a politikai elemző is. Orbán Viktor a gazdaságvédelmi csomag vázlatának ismertetésekor jelentette be, hogy „2021 februárjában a januári nyugdíjon felül a nyugdíjasok egyheti nyugdíjat fognak kapni, ez történik majd 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben is”. A szűkszavú ígéret azonban számtalan kérdést vetett fel. A Nyugdíjasok Országos Szövetségét vezető Jankovics Györgyi például tegnap négy idős családnak vásárolt be, de paprikát hiába kértek az idős emberek, nem tudott nekik venni, mert ma egy darab kerül annyiba, mint egy hete egy kiló. Az élelmiszerek árának megugrása nagyon hátrányosan érinti a kisnyugdíjasokat, akik az idősszervezet vezetője szerint azt gondolják, az, hogy egy év múlva kapnak majd egy heti összeggel többet, ma nem oldja meg a gondjaikat. Ettől függetlenül azt látják, Orbán Viktor ma megfeledkezik az idősekről, sőt még az a félelem is felmerült bennük, hogy a bejelentés ellenérzéseket kelthet a fiatalok körében, akik állásukat vesztik vagy féltik és bizonytalannak látják a közeli jövőjüket. A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) először februárban adta közre javaslatát az idősek gondjainak enyhítésére, majd a múlt hét elején nyílt levelet írtak a miniszterelnöknek. Először azt kérték, a kormány hozza előre a novemberben esedékes nyugdíj-kiegészítést, mert az infláció biztosan magasabb lesz az év eleji 2,8 százalékos nyugdíjemelésnél és az időseknek most kell több pénz. A kérésre nem kaptak választ, ahogy a nyílt levélre sem, amiben azt szorgalmazták, adjon egyszeri, átlagosan 50 ezer forintos támogatást az állam az átlagnyugdíjnál kisebb ellátásból élőknek. A 24.hu adta közre a Kincstártól kikért legfrissebb adatokat, amelyek szerint ma Magyarországon 142 114 forint az átlagos nyugellátás összege, a medián nyugdíj pedig, aminél pont annyian kapnak többet, mint ahányan kevesebbet, csak 127 470 forint. Előbbi számítás szerint 35 és félezer, utóbbi alapján 31 800 forint körüli összeg jár majd pluszban. A NYUSZET és a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának elnöki tisztét is betöltő Juhász László is azt emelte ki mindezek alapján, hogy a miniszterelnöki bejelentés a 13. havi nyugdíjról egyszerű hangulatjavító lépés és nem valós pénzügyi segítség, amire most lenne szükség. Az azonnali támogatás ráadásul szerinte sok családban nem csak az időseken segítene, máris kaptak jelzéseket, hogy a kirúgott fiatalokat a nyugdíjas nagyszülők segítik ki. Hegyesiné Orsós Éva, a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége vezetője is azt hangsúlyozta kérdésünkre, hogy a több évre széthúzott és csak jövőre induló emelésnek semmi köze a járványhoz, most nem kerül egy fillérébe sem a kormánynak, de a következő választás előtt érkező kétheti pluszpénz szavazatokat hozhat a Fidesznek. Mivel azonban a miniszterelnöki bejelentés további családvédelmi lépéseket is beharangozott, arra int mindenkit, majd a részletek ismeretében mondjon végleges véleményt az emelésről. Virág Andrea, a Republikon Intézet munkatársa is egyszerű kommunikációs fogásnak tartja, hogy a Fidesz elővette az elmúlt tíz év nyugdíjakkal kapcsolatos vitáinak egyik legfontosabb, vissza-visszatérő elemét, hogy a baloldal megszüntette a 13. havi nyugdíjat. Politikai lehetőséget keresett a kormány, hogy a válsághelyzetet hogy tudja a maga javára fordítani – érvel az elemző, mert a gazdaság romlása vélhetően csökkenteni fogja a népszerűségét, tehát szüksége van ellenpontokra, ilyen lehet a 13. havi nyugdíj lassú visszaépítése. Egy ilyen bejelentés ugyanis sokkal könnyebb, mint a bajba jutott munkavállalókat megsegíteni – értékeli a helyzetet a politológus.