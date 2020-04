A februárra még nem panaszkodhat az idegenforgalom: 10 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma

Járványhelyzetben különösen fontos a hulladék gondos kezelése. Bár a szaktárca is erre hív, a környezetvédőkkel nem egyeztet.

Teljesen indokolatlan a járványhelyzetben egyszer használatos cikkek fogyasztására ösztönözni az embereket - vélekedett megkeresésünkre Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője. Az egyszer használatos termékeken ugyanis megtapadhat a vírus, ami aztán később nagyobb eséllyel fertőz meg valakit. A többször használatos termékek - így edények, szatyrok - alapos el- vagy kimosásával ugyanakkor a szennyeződés eltávolítható. Az ilyen jellegű közlések mögött a környezetvédő szervezet a gazdasági krízis nyomán magasabb fokozatba kapcsolt ipari lobbit sejti. Meggyőződése, hogy a válsághelyzetben nem a vállalatokat, a vezetőséget és a részvényeseket kell segíteni, hanem az embereket. Számára egyelőre nem világos, hogy az Orbán-kormány melyik utat követi. Szerinte a veszélyhelyzetben nem nőtt a hulladékok mennyisége, csak most a nappali hulladék is jellemzően a háztartásokban és nem az irodákban keletkezik. Ez abból a szempontból üdvözlendő, hogy a lakóövezetekben fejlettebb a szelektív gyűjtés.



Meggyőződésük szerint a gazdasági és életviteli nehézségek ellenére nem szorulhat háttérbe a környezetvédelmi szemlélet. Már csak azért sem, mert áttételesen az emberi szennyezés is a vírus elterjedésének egyik oka. Bár olyan eset előfordult, hogy a kézi válogatók ódzkodtak a hulladékok megérintésétől, de ezen a gépesítés segíthet. Nyugati példákat már hallott a járvány nyomán az utcákon vagy a vizekben megjelenő, nagy tömegű, eldobált hulladékokról - maszkokról, kesztyűkről -, de Magyarországról egyelőre hasonlóról nem kaptak tömeges jelzéseket. Egyelőre a hazai hulladékipar sem tartozik azok közé, amelyek gazdasági nehézségeikre hivatkozva sürgős támogatásért kilincselnének. (Pedig alapvető közműként az - elmúlt években anyagilag kivéreztetett - ágazat működőképessége létkérdés.) Arról, hogy miként halad a kormányzat a februárban bejelentett klíma- és természetvédelmi "akcióterv" hulladékos vállalásai teljesítésében, Simon Gergelynek nincs információja: számtalan jelzésük ellenére ugyanis az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a Greenpeace-t mindeddig nem vonta be az előkészítő megbeszélésekbe - közölte a szakértő. A fogyasztási cikkek koronavírus-helyzetre visszavezethető, felesleges felhalmozása miatt megnőtt a hulladék mennyisége is - adott ki nemrég figyelmeztetést az ITM. A fel nem használt és így megromlott, nem tartós termékek rendkívül nagy terhet jelentenek a környezetre - fűzik hozzá. A felelős polgárok most jóval több időt töltenek otthon, ami viszont magával hozza a hulladékkeletkezés megugrását is. A 11. héten a tartós élelmiszerek napi forgalmában 30-500 százalékos emelkedést is tapasztaltak. Boros Anita, az ITM építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára emiatt arra kér mindenkit, hogy jobban gondolja végig, mit és hogyan használ fel. Odafigyeléssel megelőzhető a pazarlás. A mostani időszakban különösen fontos a tudatos vásárlás: csak a valós igényeink szerint szükséges termékeket vásároljuk meg, és kerüljük a túlfogyasztást. Így elkerülhető az időleges áruhiány is. Ebben az időszakban a szülők felhívhatják a gyerekek figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés, a fenntarthatóság, a környezetvédelem vagy épp a kreatív újrahasznosítás fontosságára - véli az államtitkár.