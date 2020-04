Kamatemelés és óriási hitelprogram a jegybanktól - szárnyalt a forint

A munkájukat vesztőket viszont az út szélén hagyják a filléres álláskeresési támogatással. Az egyetemisták és a cégek ingyenhitelt és nyelvvizsga nélkül diplomát kapnak.

Palkovics László innováció miniszter az állami televízióban ismertette a kormány hétfőn bejelentett gazdaságvédelmi programjának részleteit. A legfontosabb bejelentése az volt, hogy a kormány kész három hónapra átvállalni a cégek alkalmazottak bérének 70 százalékát egy később meghatározandó plafonnal és bizonyos feltételek teljesülése estén. A kormány ugyanis azt szeretné, hogy ezek az alkalmazottak ne otthon legyenek, hanem a cég számára valami értékes munkát végezzenek, ez lehet akár valamiféle továbbképzés is. A kormány kész átvállalni a képzés költségének 95 százalékát. A kutatás-fejlesztés területén működő mérnökök és tudósok bérének 40 százalékát feltételek nélkül átvállalja a kormány, hisz az ő esetükben nem értelmezhető a rövidített munkaerő. A miniszter azt is elmondta, hogy július elsejétől – a korábbi megállapodásnak megfelelően – 2 százalékponttal csökkentik a cégek társadalombiztosítási terhét, a szociális hozzájárulási adót. Az áfa-kifizetéseket is felgyorsítják a normál adózók 30, a kiemelt adózók 20 nap alatt visszakapják a nekik járó pénzt. A társasági adóbevallások benyújtást és befizetést szeptember végéig elhalasztják. Két jó hír az egyetemistáknak : kiadnak 75 ezer olyan diplomát, amelyek a nyelvvizsga hiánya miatt ragadta be immár évek óta, illetve 500 ezer forintig nulla kamatozású diákhitelt igényelhetnek. A turizmus fejlesztése érdekében 600 milliárd forintos támogatást nyújtanak a felújítások finanszírozásra, de adót sem kell fizetni, hisz a turisztikai cégeknek bevételük sincs. A cégek megmentésre a vállalati szektor likviditást biztostó 2000 milliárdos hitelprogramokat indít a kormány. Tőkeprogramok is lesznek, védve a magyar cégeket az ellenséges felvásárlástól. Ezeken a tőkeprogramokon keresztül biztostani működésüket. A cégek kaphatnak támogatás akár külföldi felvásárlásokra. Palkovics a családvédelmi intézkedések közül a 13. havi nyugdíj újbóli fokozatos bevezetést emelte ki, de azt is bejelentette, hogy meghosszabbítják a családi pótlékra való jogosultságot a veszélyhelyzet végéig. A nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye „természetesen” folytatódik – mondta Palkovics. A miniszter zárszavában elmondta, hogy következő három évben a munkaalapú gazdaság védelmére soha nem látott, a GDP 18-20 százalékát vagyis 9200 milliárdot biztost erre a célra célra – így értendő a csomag nagysága. A kormány azonban nem döntött a már munkájukat vesztők támogatásról, nem emelt egyetlen szociális kiadást sem – vagyis is a legkiszolgáltatottabb rétegek nem kapnak semmilyen támogatást. A szociális ellátások negligálása a szegénység növelését vetíti előre. Ezzel szemben komoly előrelépés a bértámogatás – hisz eddig ettől is elzárkózott Orbán Viktor, így legalább van esély arra, hogy azok a cégek, aki eddig nem kezdtek elbocsátásokba meg tudják őrizni munkavállalókat – így a 2-4 hónap múlva a gazdaság újraindítása sokkal gyorsabb lesz.