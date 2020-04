„Maguk meg akarják ölni ezeket az embereket?”

Orbán Balázs államtitkár szerint a nemváltás megtiltásának a hivatalos dokumentumokban „egészségügyi és büntetés végrehajtási szempontból” van jelentősége, hozzájárulhat „a Bv. intézetekben a rend fenntartásához” - Semjén Zsolt salátatörvényéről vitáztak a Házban.

A kormány kiemelt célja volt a közigazgatási eljárások egyszerűsítése és az eljárások gyorsítása – mondta a kormány részéről Orbán Balázs államtitkár, aki szerint a kormány „módszeresen készült az egyablakos ügyintézésre, a szolgáltató közigazgatás kialakítására”, ez a mostani törvény a közigazgatás eljárási oldalát fejleszti és egyszerűsíti. De „emellett számos más közigazgatási kérdést rendeznek”, például a 400m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi ingatlanok szabályozásával kapcsolatban (az önkormányzatok jegyzőitől a kormányhivatalokhoz kerül a hatáskör). Azzal indokolta a változást, hogy egy államigazgatási feladatot helyeznek az államigazgatási szervekhez. A városligeti fejlesztéseket is szóba hozta az államtitkár, és megismételte Orbán Viktor korábbi nyilatkozatát, miszerint nem épül meg semmi, amit a Fővárosi Önkormányzat nem támogat – így a Nemzeti Galéria, az Innováció Háza és egy színház. De a zöldterületek fejlesztéséhez is szükség van a Fővárosi Közgyűlés változtatási tilalmának felülírására. A biológiai nemváltoztatásról azt mondta, ma „bizonytalan a jogi helyzet közigazgatásilag”, így csak tisztáznák a helyzetet azzal, hogy a nyilvántartásokban a születési nemet tartják nyilván, a későbbi nemi átalakításokra semmilyen korlátozás nincs, mindenki szabadon dönthet. Ennek „egészségügyi és büntetés végrehajtási szempontból” van jelentősége. A Schmidt Mária érdekeltségbe tartozó Közép-, és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványnak pedig azért adnak ingyen ingatlanokat, mert ezzel „elismerik azt a tudományos és ismeretterjesztő tevékenységet, amit ezek az intézmények végeznek”. Majd megismételte, hogy a „politikai oldalak közötti purpárlé” miatt vonták vissza a törvénynek azt a paragrafusát, amelyik a helyi védelmi bizottságok előzetes jóváhagyásához kötötte volna veszélyhelyzetben a polgármesterek döntéseit. Salacz László a Fidesz vezérszónoka gyakorlatilag megismételte, amit Orbán Balázs mondott. Varga-Damm Andrea azt mondta, ez már a tizedik ilyen salátatörvény az Orbán-kormánytól, és bár a törvény célja a szakhatósági eljárások gyorsítása, az éppen olyan könnyítéseket ad ezeknek az intézményeknek, amik révén szinte bármeddig elhúzhatnak egy eljárást. A Jobbik képviselője szerint abszurd, hogy egy 420 négyzetméteres kereskedelmi egység funkcióváltásához miniszteri szintig viszik fel a döntéshozatalt. - Csak nem arról van szó, hogy még néhány kádert el akarnak helyezni? - tette fel a kérdést annak kapcsán, hogy a törvényjavaslat háromra emelné az EMMI által delegált felügyelőbizottsági tagok számát azoknál a színházaknál, melyek állami támogatásban részesülnek. Varga-Damm Andrea szerint Schmidt Mária intézetei régóta napi politikai vitákba folynak bele ahelyett, hogy tisztán tudományos munkát folytatnának. Vejkey Imre KDNP-vezérszónok szintén megismételte Orbán Balázs gondolatait, felszólalása legérdekesebb része az volt, amikor azt mondta, az új ellenzéki budapesti városvezetés „beakasztott a Városliget fejlesztésének”. Bangóné Borbély Ildikó szocialista képviselő le is csapta a magas labdát, „Gulyás Gergely beakasztott Semjén Zsolt törvényének”, hiszen az egyik legfontosabb paragrafusát vonta vissza. - Tényleg ezek a legfontosabb ügyek most? - tette fel a kérdést, hozzátéve, „Semjén Zsolt be sem mert jönni a Parlamentbe” a törvény vitájára annak benyújtójaként. A képviselő az anyakönyvi kivonatokkal kapcsolatban azt mondta, a személyi szám bevezetésével már benne van a gyermek születési neme a dokumentumban. Vadai Ágnes a DK vezérszónoka szerint a törvény bebizonyította, hogy a kormányra nem jellemző sem a közpénzek gondos felhasználása, sem az elegancia. A törvényjavaslat senkinek nem tesz jót, nem oldja meg a válságot, ellenben kiszúr rengeteg emberrel. - Pitiáner, amit csinálnak – mondta. Szerinte a törvény ahelyett, hogy a helyi döntési szinteknek adna nagyobb hatáskört a közigazgatásban, magasabb szintre viszi, „a végén már mindenről személyesen Orbán Viktor dönt majd”. A nemváltással kapcsolatban azt mondta, ez csak néhány száz embert érint, akik évek óta pereskednek a magyar állammal, és ahelyett, hogy az jogkövető módon a bíróságok ítéletét végrehajtaná, ilyen módon alázza meg őket, miközben a felmérések szerint a magyarok 70 százalékát egyáltalán nem érdekli, ki milyen választott nemmel akar élni. Csárdi Antal az LMP nevében szintén értetlenségét hangsúlyozta, hogy „akkor, amikor az utolsó száz év egyik legnagyobb válsága fenyegeti az országot, önöknek ez a legfontosabb, az hátborzongató”. A gazdasági mentőcsomag bezzeg késett három hetet a képviselő szerint. Majd arról beszélt, a Fidesz-kormány szisztematikusan szánolja fel az önkormányzatiságot és ebbe a folyamatba a törvény is beleillik. A képviselő szerint szégyen, hogy ilyen helyzetben a transzneműek helyzetének nehezebbé tétele a fontos a kormánynak, majd azt kérte Orbán Balázstól, magyarázza el, ennek miért van szerepe a büntetés végrehajtási intézetekben fenntartandó rend szempontjából. Kocsis Cake Olivio a Párbeszéd vezérszónoka arról beszélt, „Karácsony Gergely mániája” van a kormánynak, ezért szeretne mindig keresztbe tenni a főváros vezetésének. Bencsik János független képviselő szerint a törvénnyel a kormány csak „gumicsontot dobott az ellenzéki sajtónak és pártoknak”, mert egy törvénybe szedték össze a számukra érzékeny ügyeket, ezzel csak a védekezés hiányosságairól terelik el a figyelmet. Eközben „a cigánysorokon napokon belül éhséglázadások lesznek”, mert sok napszámos még néhány napot sem tud átvészelni jövedelem nélkül. Sebián-Petrovszki László DK-s képviselő azt mondta, még Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Türkmenisztánban is létezik már a nemváltás intézménye a hivatalos dokumentumokban, ha a kormány célja ezzel az, hogy a büntetés végrehajtás során az eredeti nemüknek megfelelő helyekre zárják be az érintetteket, az életüket veszélyeztetik majd ezzel. - Maguk meg akarják ölni ezeket az embereket? - kérdezte.