Csak a záhonyi határátkelőn lehet Ukrajnába belépni

Az operatív törzs megint óva intette a fővárosiakat, és egy óriási gyógyszer-szállítmányról is beszámolt. Rossz hír, hogy több tucatnyian betegedtek meg egy zuglói idősotthonban.

Gyászos napon vagyunk túl – kommentálta Müller Cecília, hogy az elmúlt 24 órában eddig soha nem látott számban, kilencen haltak meg a koronavírus-fertőzés következtében. A járványügyi adatokat ismertető országos tiszti főorvos szerint az új áldozatok 61 év és 92 év közöttiek voltak, és valamennyien krónikus betegségektől (magas vérnyomás, szív- és érrendszeri problémák, daganatos betegségek) szenvedtek. Müller szerint a lakosság részéről is óriási fegyelemre van szükség ahhoz, hogy ne csússzunk bele a tömeges megbetegedések fázisába – ezt azonban leginkább a budapestiektől kérte számon.

A tiszti főorvos elmondta, egyértelműen Budapestre koncentrálódik az ismert megbetegedések nagyobb tömege, az igazolt fertőzöttek 40 százaléka fővárosi, Pest megyével együtt pedig már 60 százalék feletti arányról beszélhetünk. Ha a járványhelyzet nem javul, Müller szerint a főváros lehet a fertőzések gócpontja.

Kiss Róbert rendőr alezredes arról beszélt, hogy a több mint 15 ezer hatósági házi karanténba zárt, fertőzött vagy gyanús állampolgár egynegyede Budapesten él – a karanténban lévőket egyébként több mint 122 ezerszer ellenőrizték már, és : 499 feljelentést tettek szabálysértés miatt, 389 embert bírságoltak meg a helyszínen, 65 személyt pedig figyelmeztettek rá: kötelező otthon maradnia. Azt Kiss már újságírói kérdésre mondta el, hogy a rendőrök több mint 5000 alkalommal léptek a kijárási korlátozás megsértése miatt – és ebből a legtöbb, (több száz esetben) a fővárosi lakosokkal szemben jártak el.

a magas fertőzési arány a sűrű lakosságszám és az intézmények elhelyezkedése miatt alakult így: az 1,75 millió lakosú, több központi kórházzal rendelkező Budapesten nyilvánvalóan több beteg van, mint mondjuk Békéscsabán. Tegyük hozzá, értelemszerűen több szabálysértő is. Az operatív törzs már hétfőn is megdorgálta a korlátozási tilalmat szerintük lazán kezelő pestieket – most azonban legalább azt is elismerték, hogy

Müller Cecíliát több lap is kérdezte a zuglói, Pesti úti idősotthonban kialakult helyzetről, a tiszti főorvos pedig elmondta: az intézményben is jelen van a fertőzés

– most 53 beteg lakóról és 12 beteg munkatársról tudnak, de a népegészségügyi hatóság folyamatosan szűri az intézmény lakóit és dolgozóit.

Az idősotthonok kapcsán Müller általánosan is szigorúbb eljárásrendet jelentett be: az intézményekben külön járványügyi munkacsoportokat kell felállítani, akik a védekezésért felelnek, bevezetik a 24 órás munkaidő - 48 órás pihenőidő munkarendet, hogy ezzel is kontrolláltabb legyen a dolgozók munkája. Az otthonokban dolgozó orvosoktól, ápolóktól pedig fokozott éberséget vár el a tiszti főorvos.

400 ezer darab, favipiravir hatóanyagú tablettát kaptak Kínából. A még hazai engedélyeztetés alatt álló gyógyszert japánok fejlesztették ki, és nagy előnye, hogy vírusfertőzéseknél lecsökkenti a fertőzöttség időtartamát, védelmet nyújt a tüdőnek. Az operatív törzs egyik nagy bejelentése az volt, hogyA még hazai engedélyeztetés alatt álló gyógyszert japánok fejlesztették ki, és nagy előnye, hogy vírusfertőzéseknél lecsökkenti a fertőzöttség időtartamát, védelmet nyújt a tüdőnek.

A tiszti főorvos egy kínai vizsgálatról beszélt, mely szerint a gyógyszert szedők 4 napig, a nélküle gyógyulók 11 napig számítottak pozítív koronavírus-fertőzöttnek, de a hatóanyag állítólag az ebola ellen is bevált.

Az Index kérdésére Müller Cecília megerősítette: koronavírus-fertőzés miatt zárták le a Budai Irgalmasrendi Kórház belgyógyászati osztályát. A felvetésre, hogy mennyire magas a koronavírus miatti halálozási arányunk a szomszédos országokhoz viszonyítva, Müller nem tudott részleteket közölni. Szerinte az eltérő mérések szerint sem lehet összevetni az adatokat, ha azonban a lakosság létszámához viszonyítjuk az elhunytak számát, az alsó harmadban vagyunk, és remélhetőleg maradunk. Újságírói kérdésre Müller nem árulta el, hogy hány 65 év feletti háziorvos van, akiket visszahívtak a járványügyi védekezés frontvonalából. Azt viszont a Magyar Narancs kérdésére elismerte: bár az intenzív osztályon a koronavírusos eseteket elkülönítik más fertőzöttektől, a lélegeztető gépre szorulókat azonban közös, zárt rendszerben kezelik Mint elhangzott, az Országos Mentőszolgálat munkatársai régóta végeznek kiszállással is gyorstesztet és felső-légúti tesztet. Eddig 23746 mintavétel történt, de Müller Cecília jelezte: a népegészségügyi központ továbbra is csak az államilag akkreditált egyetemi laborok és saját mérésük eredményeit vezeti statisztikában – a magánlaborok eredményeit nem. Szerinte utóbbiakat azért nem nézik, mert sokféle teszt van a piacon, és többségük csak a vérben lévő ellenanyagra reagál, míg az államilag elfogadott teszt a vírus örökítőanyagát jelzi ki. Kiss Róbert alezredes arról is részletes információkat adott, hogyan lehet feljelenteni a hamis híreket terjesztő oldalakat: a bejelentők a rendőrség honlapjáról, a police.hu-ról letölthető űrlapot is beküldhetik, bejelentést tehetnek e-mailben vagy a 112-es hívószámon. Kérdés persze, hogy a lehetőséggel élők majd mennyire lesznek tisztában egy-egy hír valóságtartamával kapcsolatban, és milyen szorgalommal fogják személyes ellenszenveik alapján feljelenteni akár az országos lapokat is.