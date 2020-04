Párizsban ezentúl tilos napközben sporttevékenységet végezni

Ez eddig bármikor lehetséges volt a lakhely körüli egy kilométeres távolságban naponta egyszer egy órán át.

Betiltotta Párizsban az önkormányzat a lakhelyhez közeli egyénileg végzett sporttevékenységet délelőtt 10 és este 7 óra között, jóllehet a koronavírus-járvány miatt Franciaország teljes területén három héttel ezelőtt életbe lépett kijárási korlátozások értelmében ez eddig bármikor lehetséges volt a lakhely körüli egy kilométeres távolságban naponta egyszer egy órán át. A párizsi prefektúra keddi bejelentése szerint a rendőrség a párizsi főpolgármesterrel egyetértésben korlátozza a napközbeni kijárást, s szerdától az egyéni sporttevékenység végzése napközben tilos lesz a fővárosban, este 7 óra és reggel 10 óra között viszont, amikor kevesebben vannak az utcákon, továbbra is engedélyezett marad. A rendőrség arra is figyelmeztetett, hogy a napközben az utcán sportolókat szigorúan meg fogják bírságolni. Vasárnap politikusok, orvosok és a televíziók is nagyobb önfegyelemre kérték a franciákat, miután megítélésük szerint a ragyogó napsütés időben még mindig túl sokan mentek ki a szabadba, Párizsban a Szajna-parton sétáló családokat kerülgették a futók, akik - miután a parkok, ligetek, sportpályák, közterek zárva vannak - a járdákon alakítanak ki maguknak a gyalogosok mellett alternatív futópályákat. Franciaországban március 17-én léptek életbe kijárási korlátozások, szakemberek pedig már figyelmeztettek, hogy legalább április végéig szükség lesz rájuk. Az egészségügyi minisztérium szerint a korlátozások csak akkor oldhatók fel, amikor az ellátórendszer felkészült a lakosság tömeges szűrésére. A korlátozások értelmében a lakhely elhagyása munkahelyre való eljutás, valamint naponta egyszer egy órára egy kilométeres távolságban létfontosságú élelmiszerek vásárlása vagy gyógykezelés céljából lehetséges, hasonló feltételekkel lehet a kormányrendelet szerint a lakhelyhez közel egyénileg sporttevékenységet és állatsétáltatást végezni. Christophe Castaner belügyminiszter hétfőn jelezte, utasította a prefektusokat, hogy helyi szinteken vizsgálják meg a korlátozások szigorításának szükségességét ott, ahol az érződik, hogy az emberek nem tartják be kellőképpen. Franciaországban az előző napok csökkenő tendenciája után az elmúlt 24 órában ismét jelentősen, csaknem ezerrel emelkedett a koronavírus-fertőzés halottainak száma és elérte a 8911-et, de a járvány stabilizálódott, a súlyos betegek számának napi emelkedése hétfőn már csak 94 volt. Miközben Emmanuel Macron államfő a járvány által legtöbb áldozatot követelő Párizshoz közeli legszegényebb francia megye, Seine-Saint-Denis egészségügyi intézményeibe látogatott kedd délután, kormányának tagjai azt hangsúlyozták, hogy a járvány terjedésének megfékezése elleni erőfeszítések enyhítése egyelőre nincsen napirenden. "A karantén addig fog tartani amíg szükséges, miután még mindig nem értük el a tetőzést" - mondta kedden Olivier Véran egészségügyi miniszter. "Legyünk szigorúak a karanténnal, ami az egyetlen eszköz a járvány megfékezésére!" - fogalmazott Jean-Francois Delfraissy, a kormány által életre hívott tudományos tanács vezetője. Jean-Baptiste Djebbari közlekedési miniszter egyértelműen azt kérte a franciáktól, hogy egyelőre ne foglaljanak utazásokat és szállásokat a nyári szünetre, mert még minden "bizonytalan". "Lesz majd koronavírus utáni élet. De egyelőre a legnagyobb óvatosságot tanácsolom a franciáknak az utazások előkészítésében, miután a helyzet még nagyon bizonytalan" mondta a kormánytag a France Info hírrádióban, jelezve azt is, hogy ugyanakkor a közlekedési tárca már dolgozik a légitársaságokkal és az állami vasúttársasággal a tevékenységeik beindításának különböző forgatókönyvein. "Jelenleg azonban az otthonmaradás élvezi az elsőbbséget" - tette hozzá. Mindeközben Bruno Le Maire gazdasági miniszter hétfőn a szenátusban az általános karantén várható hatásait illetően elmondta, hogy a második világháború óta a legnagyobb gazdasági visszaeséssel számol a francia kormány, ami bőven az eddig rekord, a 2,2 százalék felett lesz. A karantén egyik jótékony hatása, hogy a statisztikák szerint márciusban Franciaországban 45 százalékkal visszaesett a bűnözés.