A doppingolók jutalma: halasztás

Az ügy folytatását egy asuncióni hotelben várhatja a volt játékos és testvére.

Meglepetésre fordulat állt be a brazilok egykori futballsztárja, Ronaldinho büntetőügyében Paraguayban: a volt játékos és testvére 1,6 millió dollár (528 millió forint) ellenében elhagyhatta a börtönt és házi őrizetbe került. Kedden még arról szóltak a hírek, hogy mivel a koronavírus-járvány miatt a dél-amerikai országban is szinte teljesen felfüggesztették az ítélkezést, kevés az esély arra, hogy Ronaldinho és Roberto Assis a közeljövőben kiszabaduljon. Ehhez képest az ügyészség végül óvadék fejében elengedte őket, ügyük folytatását egy asuncióni hotelben várhatják. Ezzel együtt rendőri megfigyelés alatt tartják őket és az országot nem hagyhatják el. Az aranylabdás brazil futballistát és fivérét, egyben menedzserét március elején vették őrizetbe, mert a nevükre szóló, paraguayi keltezésű hamis útleveleket találtak náluk. A brazil hatóságok 2018 végén bevonták Ronaldinho útlevelét, mert nem fizetett be egy 2,5 millió dolláros bírságot. Ezt a brazil média szerint azért szabták ki rá, mert engedély nélkül építkezett egy természetvédelmi területen álló tó partján. A 40 éves, korábbi sztárlabdarúgó egy kaszinótulajdonos meghívására érkezett Paraguayba, ahol gyerekeknek szóló jótékonysági programon vett volna részt. Brazil lapinformációk szerint a védelem szeretné elérni a vádlottak felmentését, ha azonban bűnösnek találják őket, akár öt év börtönt is kaphatnak.