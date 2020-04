Tortasütés digitális munkarendben - Még nem tudni, mi lesz a szakvizsgákkal, szakmai érettségikkel

A saját tanműhellyel rendelkező szakképző iskolák a távoktatás ellenére sem mondtak le gyakorlati tananyag átadásáról.

Azok a szakképző intézmények, amelyek még rendelkeznek saját tanműhellyel, nemcsak a közismereti és szakmai elméleti ismeretanyag átadását, hanem a gyakorlati feladatok elvégzését is megpróbálják folytatni a koronavírus-járvány miatt elrendelt digitális munkarendben. A Szegedi Szakképzési Centrum alá tartozó egyik szakiskola tanára arról beszélt a Népszavának: náluk a szakoktatók vállalták, hogy bemennek a tanműhelyekbe és videókat készítenek a gyakorlati feladatok elvégzéséről, a felvételeket pedig az elektronikus tanulmányi rendszeren, a KRÉTA-n keresztül juttatják el a diákoknak. Több szakma esetében otthoni feladatok elvégzését is kérhetik, a szakácstanulók például a legalapvetőbb nyersanyagok felhasználásával otthon is főzhetnek vagy süthetnek egy tortát, a szabó, varró szakmát tanulók is készíthetnek kisebb-nagyobb ruhaneműket a szakoktató útmutatásai alapján. A munkafolyamatot és a végeredményt fényképekkel lehet dokumentálni. lapunknak nyilatkozó oktató ugyanakkor rámutatott: a külső gyakorlati helyekre nem látnak rá az iskolák, így nem tudják, ott mi történik azokkal a diákokkal, akik tanulószerződéssel vettek részt külső gyakorlati képzésben. A tantermen kívüli oktatási rend március 16-tól van érvényben, a szakképzési centrumok főigazgatói pedig március 18-ig kaptak időt egy részletes eljárásrend kialakítására. Ennek érdekében operatív munkacsoportok alakultak. A Szegedi Szakképzési Centrumban nem határoztak meg konkrét digitális oktatási platformokat, az iskolákra bízták, melyiket választják. Az egyik vidéki szakgimnázium tanára azt mondta: náluk a Google Classroom rendszerét használják, a számonkérés rendszere viszont a KRÉTA maradt, a tanároknak is itt kell „lekönyvelniük” a munkavégzésüket. – Az elsődleges cél az volt, hogy senki se a szokásos, 45 perces órák megtartásában gondolkodjon, a diákoktól délelőtt kilenc és délután egy óra között várunk online jelenlétet. Ha a tanulók nem rendelkeznek a digitális oktatáshoz szükséges eszközökkel, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) határozata szerint a szakképzési centrum gondoskodik arról, hogy a munkanapokon biztosított napközbeni felügyelet keretében valamely szakképző intézmény eszközeit, internet-elérését legfeljebb ötfős csoportokban, személyenként külön eszköz biztosításával, a járványügyi előírások szigorú betartása mellett használhassák. Azt viszont a lapunknak nyilatkozó oktatók sem tudják, mi lesz a szakvizsgákkal, szakmai érettségikkel. A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) szerint az oktatásirányításnak napokon belül döntést kell hoznia az érettségikről, a szakképzés vonatkozásában ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet: a koronavírus-járvány miatt a gazdaság állapota is jelentősen megváltozott, ez pedig a szakképzés helyzetét is befolyásolja. – A centrumokban hozott intézkedések alapvetően nem rosszak, a szakképzés tervezett reformjával azonban lehetnek bajok – mondta a PSZ szakképzési szakértője, Palotás József. Az új szakképzési törvény ugyanis nagyobb arányban terelné a diákokat szakmai gyakorlatra külső vállalkozókhoz, a tanulói státuszukat is munkavállalói státuszra alakítanák. A gazdaság egyre válságosabbá váló helyzete azonban a PSZ szerint lehetetlenné teszi, hogy a tanulók leszerződjenek a vállalatokkal, valamint részben azt is, hogy teljesüljenek a már eddig megkötött megállapodások. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) megkeresésünkre közölte: a képzők egy része tovább tudja folytatni a gyakorlati képzést a hagyományos módon, betartva az egészségügyi, higiéniás feltételeket. Egyre nagyobb hányaduk pedig már átállt arra, hogy ez alatt az átmeneti időszak alatt digitális módon (távoktatás, e-learning, projektfeladatok keretében) foglalkozzon a tanulókkal. Előfordulhat az is, hogy az iskola és a képző közösen dönt a gyakorlat elhalasztásáról, és előrehozzák a közismereti és a szakmai elméleti tananyagot. - Fontos hangsúlyozni, hogy a három módozat közötti választásnak az iskola és a képzőhely közös döntésén kell alapulnia – írták. Hozzátették: a gyakorlati képzések folytatására az MKIK a cégek javaslatait is figyelembe véve javaslatcsomagot készített és küldött meg a hét elején a döntéshozók felé.