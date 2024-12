Szakképző iskolákért is bejelentkeztek az egyetemek, már többen alapítványi, egyházi kézbe kerültek

Nemcsak állami általános iskolák és gimnáziumok fenntartásának átvételéért jelentkeztek be egyetemi-alapítványi és egyházi fenntartók, hanem szakképzési intézményekért is. A fenntartóváltás több esetben már meg is valósult – vette észre a Népszava.