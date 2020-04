„Nem engedünk be senkit” - bezárkóznának húsvétra a kistelepülések

Rigácson és a népszokásai miatt kedvelt Hollókőn is távol tartanák az idegeneket.

„Kérem, tájékoztassák azon rokonaikat, akik azt tervezik, hogy a húsvéti ünnepek alatt majd Rigácsra jönnek rokonlátogatásra, locsolkodni, ne tegyék, mert mi itt komolyan vesszük a kijárási korlátozást, ezért nem engedünk be senkit, nemhogy távolabbról, de még a szomszédos faluból sem. Ne üljenek feleslegesen autóba! Ez most nem az a hétvége” – írta a kétszáz lelkes veszprémi falu, Rigács polgármestere a település Facebook-oldalán. Miután több helyi lakos is felháborodott az üzeneten, Kertész-Bakos Ferenc faluvezető hozzátette: „Ez nem szavazás kérdése. Mindenki azt enged be, akit akar. Viszont, akinél olyan ember tartózkodik, aki nem rigácsi lakos, az példátlan bírságra számítson. És a bírságot be fogják hajtani.” Természetesen tudom, polgármesterként nem bírságolhatok meg senkit, ez a rendőrség jogköre – mondta a Népszavának Kertész-Bakos Ferenc. – Nem zárjuk, nem is zárhatjuk le a falut, de az érvényben lévő kijárási korlátozásban a lakhelyelhagyás alapos indokai között nem szerepel a rokonlátogatás. A rendelet alkalmazásában egyelőre nagy a rendőri tolerancia, ami, remélem, az ünnepekre megszűnik. A polgármester szerint húsvétkor általában nagy a jövés-menés a településen, ám most járványhelyzet van, s ezért kérni fogja a fokozott rendőri jelenlétet. - A rigácsiak többsége elfogadja a jelen helyzetet, s jól tűri a bezártságot – tette hozzá. – Mivel nincs hatósági karanténosunk, s az egyetlen önkéntes karantén is lejárt, most biztonságban érzik magukat az emberek. Nem járnak sehová, mindent ketten intézünk a falugondnokkal - fogalmazott Kertész-Bakos Ferenc, aki azt is megjegyezte: a felhívása nem azt jelenti, hogy nem lesz húsvét. - Még feltámadási körmenetet is tartunk, igaz, kissé újszerűen: mindenkinek vettünk kalácsot, amelyeket megszenteltetünk Sümegen, aztán szombaton este kiosztjuk tojás - a gyerekeknek pedig csoki - kíséretében. A kerítések mögött állva vehetik át a rigácsiak, azaz lesz közösségi élményük. A locsolkodást sem tiltjuk be, a helyiek elmehetnek egymáshoz. Csak máshonnét ne jöjjenek! - mondta. Az egyetlen kivétel egy újdonsült nagymama lesz, akinek most szült a lánya, s még nem látta az unokáját. - Érte elmegyünk a falubusszal, kap védőruhát, elhozzuk, majd hazavisszük - mondta a polgármester. Nem a veszprémi település az egyetlen, amely bezárkózna az ünnepekre: Hollókő kedvelt célpontja a húsvétolóknak, a nógrádi faluban látványos program a hagyományos locsolkodás népviseletbe öltözött helybéliekkel. A háromszázharminc lelkes falu ilyentájt három nap alatt közel 15 ezer vendéget fogad, és több tízmilliós bevételre tesz szert, most azonban minderről le kell mondania. Honlapjukon arra kértek mindenkit, hogy az itt élők egészsége érdekében húsvétkor se látogassanak ide, a koronavírus idején zárva maradnak a múzeumok és az információs központ is. - A parkolókat is lezárjuk, szalaggal körbekerítjük, s nagyon bízunk abban, hogy lehetőleg egy turista sem akar erre jönni, noha máskor valóban szívesen látott vendégek - mondta a Népszavának Szabó Csaba fideszes polgármester. Hozzátette: ha mégis túl sokan hagyják figyelmen kívül a felhívásukat, és „elözönlik” a falut a látogatók, kénytelenek lesznek a rendőrség segítségét igénybe venni, de reméli, hogy ilyen intézkedésre nem lesz szükség. A hagyományairól híres nógrádi falu a maga módján azonban megünnepli a húsvétot: noha elmarad a körmenet, s nem lesz egyetlen nyilvános rendezvény sem, otthon mégis a szokásos keretek között tartják majd az ünnepet. Aki teheti, felölti a népviseletet, s díszes ruhában öntözi a lányokat. - Így nőttünk fel, ezt tettük gyerekként, majd felnőttként, s ezen még a koronavírus sem változtat – mondta Szabó Csaba.