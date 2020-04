Bod Péter Ákos: A kormány elkésett a gazdaságvédelmi intézkedésekkel

Az almásfüzitői kút elhomokosodott, a túl kemény környékbeli vizet ezért most vissza kell puhítaniuk.

Almásfüzítőn hosszú ideje gondot jelent melegvíz-ellátás - hívja fel a Komárom-Esztergom megyei Híd TV tudósítására hivatkozva írásbeli parlamenti kérdésében a jobbikos Nunkovics Tibor. A helyi kutak egyikében ugyanis gondok keletkeztek, ami miatt jelenleg lajtoskocsin hordják a vizet - teszi hozzá. A levél március végi keltezésekor emiatt még melegvíz-ellátási korlátozások éltek. A jelenlegi járványügyi helyzetben a képviselő ez tarthatatlannak és veszélyesnek ítéli. Minapi, szokás szerint nehezen kivehető válaszában Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár a város vízellátását végző, állami Észak-dunántúli Vízmű (ÉDV) jogi helyzetének leírása után kijelenti: az ÉDV "az igényelt kapacitást rendelkezésre bocsátja", aminek eredményeként a melegvíz-szolgáltatás helyreállt, így azt a lakosság korlátozások nélkül veheti igénybe. Az érintett körülbelül ezer háztartás számára jelenleg is lajtoskocsi révén biztosítják a melegvíz-ellátást - tudtuk meg a Youtube-on elérhető tudósításban is nyilatkozó Beró László független polgármestertől. Ugyanakkor ez immár bizonyosan ideiglenes helyzet. Az érdekelt tulajdonostárssal ugyanis megállapodtak abban a - helyhatóság számára mintegy tízmillió forintos kiadást jelentő - beruházásban, ami egy közeli, a helyi víznél "keményebb" karsztforrás vizét a település vízrendszere számára megfelelő "puhaságúvá" alakítja át. Ennek elkészültét - a Youtube-on is elérhető nyilatkozatához hasonlóan - néhány hónapra tette. Leszögezte: az érintett lakások melegvíz-ellátásának az átmeneti vízellátási zavar miatti, néhány hetes korlátozása mára megszűnt. Hozzáfűzte: a háztartások eme időszak alatt sem maradtak meleg víz nélkül, csupán akadtak néhány órás kimaradások. Ám a lajtoskocsis betáplálás révén immáron mindennemű korlátozás megszűnt - szögezte le Beró László. A gond azért állt elő, mert a három vízkinyerő kútjukból az egyik "elhomokosodott". Ennek a karsztvíz-hasznosításnál jóval drágább helyreállítását elvetették. Az elszivárgással is meggyűlt a bajuk, de ezt a polgármester szavai szerint azóta kijavították. Szakemberek szerint a hazai víziközmű-rendszer olyannyira elavult, hogy a felújítása több ezermilliárd forintot igényelne. Ennek betudható szennyezési, fertőzési ügyek csak ritkán kerülnek nyilvánosságra. A - jórészt állami - ágazatra a gondok felszín alatt tartása jellemző: a legégetőbb javításokra az Orbán-kormány bújtatott állami támogatásokat biztosít. A vezetékrendszerek állapota változatlanul gyatra - fogalmazott megkeresésünkre a konkrét ügytől függetlenül Kovács Károly, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke. A hálózat felének helyzetét maga a közműhatóság kritikusnak ítéli. A hálózati veszteség - vagyis az elszivárgás - számos területen eléri vagy akár meg is haladja a 25-30 százalékot - tette hozzá.

