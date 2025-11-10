A volt MNB-elnök szerint valutacsere-megállapodásról lehet szó, amelyet jellemzően válságközeli helyzetben lévő országok alkalmaznak. Hozzátette, amíg az uniós források ingyen vannak, addig ezt kamatostul vissza kell majd fizetni az amerikaiaknak.
Bírálói és támogatói is akadnak az Európai Unió és az Egyesült Államok között megkötött kereskedelmi megállapodásnak. Egy biztosnak látszik, időre van szükség ahhoz, hogy kiderüljön mit is ér az Ursula von der Leyen által kialkudott 15 százalékos alapvám.
Mi lenne, ha beleszámolnánk a jövő árát a költségekbe? Itt a Népszava zöldkritikus podcastje, az Eddig minden rendben friss adása.
Bod Péter Ákos, a jegybank korábbi elnöke szerint az egésznek közgazdaságilag semmi értelme, ám ha a politikai naptárra pillantunk, akkor sok mindent megértünk.
A hitelminősítők körében is bizonyára töprengésre ad okot, hogy miért kellett Magyarországnak nagyarányú kölcsönt felvennie Kínától – nyilatkozta a Népszavának adott videóinterjújában a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnöke.
A féléves magyar uniós elnökség mottója: Tegyük újra naggyá Európát. A közgazdász szerint először Magyarországon kellene a versenyképesség javítását megoldani. Interjú.
A Magyar Nemzeti Bank és az Orbán-kormány között eldurvult vita a 2023-as kudarcos év következménye és főként arról szól, hogy ki viselje a felelősséget az EU legmagasabb inflációjáért és a fogyasztás csökkenéséért – nyilatkozta a Népszavának a közgazdász, egyetemi tanár. Interjú.
Bod Péter Ákos meghökkent azon, hogy titkosszolgálat foglalkozik a Karácsony-féle mozgalommal. A pénzekről Kaltenbach Jenő és Majtényi László se tud semmit. Földes György szerint abszurd, hogy azok vizsgálódnak, akik szemet hunynak hatalmas összegek eltüntetése felett.
A kérdés aktualitását az adja, hogy a legújabb felmérések szerint a magyar népesség körében növekszik az EU- és NATO-szkeptikusok aránya, mi több: azoké is, akik mindkét szervezet elhagyását szeretnék.
Ha nem sikerül a megállapodás az uniós helyreállítási alapról az év végéig, akkor Magyarország a RRF-pénzek 70 százalékát elveszítheti – mondta a területfejlesztési miniszter.
Súlyos szociális válságot idézhetnek elő a kormány elmúlt napokban meghozott előkészítetlen döntései – mondta Bod Péter Ákos. Véleménye szerint, ha túljutunk a rezsiválságon, akkor sem lesz semmi megoldva. A NER olyan mértékben telepedett rá magyar gazdaságra, amely egyes ágazatokban megölte a versenyt, így a felzárkózás lehetőségét.
Lopnak ugyan, de legalább épül-szépül az ország. Sosem dolgoztak még ennyien, két számjegyű a reálbér-emelkedés, egymásnak adják a kilincset a befektetők, gazdasági növekedésünk dobogós az unióban – sokan talán csak emiatt adják voksukat az Orbán-kormányra. (Meg azért, hogy gáncsolják az idegen zsoldba szegődött kommunista libernyákok törekvéseit az iszlám kalifátus és egy európai óvodai nemváltó-paradicsom kiépítésére - de ez egy másik történet.) Hova is jutott valójában a magyar gazdaság az elmúlt évtizedben? Mennyiben köszönhetők az eredmények a Fidesznek, és mire lehetett volna elég a sose látott pénzbőség? Bod Péter Ákos, Pogátsa Zoltán és Csillag István közgazdászokkal tettük mérlegre a „magyar modellt”, ami a brüsszeli pénzpumpára épülve az eurót szívja, a forintot meg fújja, és lehet, hogy az egész új generáció is fújhatja.
Az EU elengedte a kormányok kezét, ezért költekezett a magyar kabinet minden képzeleten felül – vélekedtek gazdasági szakértők a költségvetési bizottság csonka ülésén.
A Covid-19 járvány okozta válság nem gazdasági eredetű, s ezért sokkal nagyobb bizonytalansággal, és társadalmi feszültséggel jár együtt – nyilatkozta Bod Péter Ákos közgazdász, egyetemi tanár a Népszavának.
Gyenge hatékonysága miatt súlyos bírálatok érik az Orbán-kabinet vírusválság idején folytatott támogatási politikáját. Ősszel újabb ötszáz milliárd forintot terveznek egyelőre ismeretlen céllal elkölteni.
Bod Péter Ákos szerint csak színjáték, hogy összeül a parlament.
A Magyar Nemzeti Bank volt elnöke szerint meghökkentő, hogy a szociális helyzet kezelésére eddig éppen csak utalt a miniszterelnök.
Véget ért a magyar gazdaság kiváltságos időszaka, és a kormányzat nem készült fel a világgazdaságban is tapasztalható ciklusváltásra – vélte Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora.
A központosító hatalom semmilyen szinten nem tűri az autonómiát és ezzel egyebek mellett megfosztja magát a korrekció lehetőségétől is - állítja Bod Péter Ákos közgazdász, az MTA doktora.
A kormányzat belépett egy központosítási spirálba, ami hosszabb távon fenntarthatatlan – mondta a Népszavának Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora.
Nem szeretem azt a gyakori kritikai értelmiségi attitűdöt, amely imád beleszólni a politikába, de felül akar emelkedni a politika zavaros dolgain – mondja Bod Péter Ákos, az Antall-kormány volt minisztere.
Bod Péter Ákos többek között Orbán Viktor fociőrületéről beszélt az ATV műsorában. A közgazdász szerint az még rendben van, ha a sport több forrást kap, hiszen fontos az egészséges életmód népszerűsítése, de szerinte a miniszterelnök túl messzire ment.
Furcsának mondható jelenleg az euró megközelítése. Szlovén, szlovák szakemberekkel beszélgetve rendre panaszkodnak, hogy valójában a közös deviza nem igazán kedvező számukra. Mégis arra a felvetésemre, hogy akkor visszalépnének-e a koronához és a tolárhoz, egyértelmű és határozott nem a válasz - mondta lapunknak Bod Péter Ákos, a Corvinus Egyetem professzora, a jegybank korábbi elnöke.
Nagyon rossz fényt vet a magyar viszonyokra, hogy a leggazdagabb magyarok listáját végigtekintve az látszik: alapvetően a kormányhoz közeli emberek tudtak gyarapodni – mondta az ATV Egyenes beszéd című műsorában Bod Péter Ákos.
Egy szűk vezérkar ötleteit, hirtelen döntéseit a párt és a kormány utólag igyekszik felöltöztetni – állítja Bod Péter Ákos közgazdász, aki kétségeit fogalmazza meg a HVG-nek adott interjújában, hogy jobboldali pártnak tekinthető-e a vezető kormánypárt.
Rossz utat választott a kormány a túlzott centralizációval, a verseny kiiktatásával, mert ez hosszú távon nagyon sokba kerülhet az országnak. Az év végén "talált" több száz milliárd forint hirtelen elköltése megkérdőjelezhető fontosságú dolgokra is visszatetsző, lett volna helye az egészségügyben, az oktatásban. Kellene valami magyarázat, hogy akkor miből lesz itt a 4 százalékos növekedés, de ezt a magyarázatot én nem nagyon látom, ami elhangzik, az nem elég meggyőző - mondta Bod Péter Ákos közgazdász, a Corvinus Egyetem professzora.