Pannon pumpa: Az orbáni gazdaságpolitika tíz éve, nyolc csápja és egy uniós bőségszaruja

Lopnak ugyan, de legalább épül-szépül az ország. Sosem dolgoztak még ennyien, két számjegyű a reálbér-emelkedés, egymásnak adják a kilincset a befektetők, gazdasági növekedésünk dobogós az unióban – sokan talán csak emiatt adják voksukat az Orbán-kormányra. (Meg azért, hogy gáncsolják az idegen zsoldba szegődött kommunista libernyákok törekvéseit az iszlám kalifátus és egy európai óvodai nemváltó-paradicsom kiépítésére - de ez egy másik történet.) Hova is jutott valójában a magyar gazdaság az elmúlt évtizedben? Mennyiben köszönhetők az eredmények a Fidesznek, és mire lehetett volna elég a sose látott pénzbőség? Bod Péter Ákos, Pogátsa Zoltán és Csillag István közgazdászokkal tettük mérlegre a „magyar modellt”, ami a brüsszeli pénzpumpára épülve az eurót szívja, a forintot meg fújja, és lehet, hogy az egész új generáció is fújhatja.