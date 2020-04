Az adókat és a járulékokat fizetniük kell, miközben a járvány miatt most nincs bevételük.

Komoly bajban vannak az autósiskolák és a gépjárművezető szakoktatók. Továbbra is fizetniük kell az adókat és a járulékokat, bevételük viszont nincs, mert a vizsgáztatás szünetel – számolt be róla az ATV Híradó

„A Katás adó fizetés alól minket nem mentettek fel, tehát adóznom kell, dolgoznom nem szabad. Az oktatójárművek adóját is be kell fizetni erre az időszakra. Így nagy anyagi veszteség ér. Ez a probléma nem csak engem érint, hanem azokat is, akik bizonytalan ideig nem dolgozhatnak” – írta a csatornának egy autósoktató.

Az ATV felhívta a figyelmet arra, hogy nem egyedüli esetről van szó. Nagyon sok oktató és autósiskola is komoly bajba került, mivel a koronavírus-járvány miatt a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont március 19-től felfüggesztette a járművezetők vizsgáit. Dekmár Tamás, a Dekmár Autósiskola tulajdonosa elmondta, hogy mivel március 28-tól kijárási korlátozás van, csak az mehet ki az utcára, aki dolgozni vagy bevásárolni megy. Így az oktatók hiába dolgoznának, a diákok nem mehetnek el vezetni. A kormány gazdasági mentőcsomagja pedig nem érinti sem az oktatókat, sem az autósiskolákat, noha a bevételük gyakorlatilag nullára csökkent. Pedig az oktatójármű utáni járulékokat is be kell fizetniük. A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete levélben fordult a kormányhoz, azt kérve, hogy a kedvezményeket terjesszék ki a járművezető-képzésre is.

– Gyakorlatilag abszolút pozitív válaszokat kaptunk, és egyébként csak türelmet kérnek, és benne leszünk itt mi is a megoldásban, de ez eddig nem történt meg, úgyhogy a szakmában egyre nagyobb az elkeseredettség – mondta Huszti László elnök.

Huszti László szerint az oktatóknak és az iskolák többségének nincs 1-2 hónapnál hosszabb időre elegendő tartaléka.