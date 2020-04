A budafoki élesztőgyár közölte: ha mindenki csak annyi élesztőt venne, amennyit valóban felhasznál, nem lenne hiány

A pánikfelvásárlásnak köszönhetően egész Európában élesztőhiány van.

A liszt és a WC-papír mellett az élesztőt is nagyon keresték az emberek az elmúlt hetekben a boltokban. Annyira, hogy sok helyen eltűnt a polcokról. A budafoki élesztőgyár, amely lassan 110 éve gyárt élesztőt, a Facebookon reagált a hiányra. A bejegyzésben azt írták, hogy a gyár nem zárt be, teljes kapacitással működik. Napi 24 órában, hétvégén, ünnepnapokon is gyártanak, de az élesztőgyártáshoz idő kell. A megszokott mennyiség többszörösét szállítják a kereskedelmi egységekbe, de a boltok polcairól percek, órák alatt tűnik el az a mennyiség, ami eddig akár 1-2 hétre elegendő volt. Annak ellenére, hogy piacra dobták az eddig sütőiparnak gyártott 500g-os kiszerelésű termékeket is, hogy segítsenek a kereskedelmi partnereknek kielégíteni a vásárlói igényeket. Felhívták a figyelmet arra, hogy a pánikfelvásárlásnak köszönhetően egész Európában élesztőhiány van. Hozzátették, hogy ha mindenki csak annyit venne, amennyit ténylegesen felhasznál a közeljövőben, akkor nem lenne hiány. Közölték, hogy akkor lesz ismét elég, ha a fogyasztók elhiszik, hogy ők továbbra is gyártanak és szállítanak élesztőt. Ezért nem kell dobozszámra vásárolni és fagyasztani, vagy feltalálni az otthoni élesztőszárítást.