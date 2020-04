Négyen elhunytak a Pesti úti idősotthon lakói közül

Kötelező ellenőrzést rendel el az országos tisztifőorvos az idősotthonokban.

A koronavírus-járvány minden családot érint, a nagyszülők segítségét most mégis nélkülözni kell. Az otthonlévő gyerekekkel a szülőknek tanulniuk kell, miközben dolgozniuk is kell. Ez nem egy könnyű helyzet – közölte Novák Katalin államtitkár az operatív törzs szerda délelőtti sajtótájékoztatóján. Az államtitkár öt pontban foglalta össze az elmúlt hetek családvédelmi intézkedéseit:

megvédeni a családtámogatásokat,

munkát biztosítani segély helyett,

segíteni a veszélyhelyzet átvészelését,

támogatni a fiatalokat,

megvédeni az időseket.

Elmondása szerint többek között megvédik a családtámogatásokat, amelyeket a jövőben inkább bővíteni fogják, mint szűkíteni. Eddig 800 milliárd forintot költöttek családvédelemre. A nagyszülői GYED elérhetőségét könnyítették. Hangsúlyozta a munkahelyek megőrzésének szerepét, és emlékeztetett arra, hogy átképzési lehetőséget biztosítanak, és 26 munkakörben járulék kedvezményeket vezettek be. Beszélt arról, hogy a lakosság nagy része hitelekkel rendelkezik, de az év végéig hatályos moratórium ezen segít. A veszélyhelyzet idejére meghosszabbítottá a GYES-t és a GYED-et is, ez 15 ezer család életét könnyíti meg. Azok, akik tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket gondoznak, és a gyerekek állapota folyamatos jelenlétet igényel a szülőktől, ott a támogatásra rászorultságot most online és telefonon is vizsgálják. A nagycsaládosok autóvásárlási lehetőségét meghosszabbítják a veszélyhelyzet utáni hatvanadik napig. Müller Cecília országos tisztifőorvos azt mondta, hogy az élet a születéstől kezdve a halálig érték, embertársaink elvesztése pedig mindannyiunknak fájdalom. Megerősítette, hogy újabb 11 ember hunyt el. Az elmúlt napon 78 újabb beteget azonosítottak a betegséggel, így Magyarországon 895 főre nőt a beazonosított új koronavírus-fertőzöttek száma szerda reggelre. Az egyik újabb áldozat egy 49 éves férfi volt. Eddig 94 személyt nyilvánítottak gyógyultnak. A tisztifőorvos szerint napról napra növekszik azoknak a száma, akik gyógyultan hagyhatják el a kórházakat. Ezért köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak. Az a két fő is jól van, aki a lélegeztetőgépről lekerült. A húsvét előtt külön kérte a kijárási korlátozás betartását.

Emlékeztetett arra, hogy az egész országban jelen van a vírus, de Budapest és Pest megye adja ki a fertőzöttek kétharmadát.

A Pesti úti idősotthonban folyamatosan vizsgálnak és számolják fel a hiányosságokat. A lakók több mint felénél már elvégezték a szűréseket. A fővárosi otthon lakói közül négyen elhunytak a fertőzés következtében, ők is a 11 áldozat között vannak. Azt tapasztalta, hogy az egészségügyi ellátás sérelmet szenvedett, ezért az idősotthonokban kötelező ellenőrzést rendel el. Hozzátette, hogy az enyhe tüneteket mutató betegek az otthonokban maradnak, de állapotukat folyamatosan monitorozzák.

Kiss Róbert rendőralezredes elmondta, hogy a tegnapi napon öt repülőgép érkezett Budapestre védőeszközöket szállítva.

Az idő előrehaladtával azt tapasztalja a rendőrség, hogy növekszik a szabályszegések száma, egyre többen sértik meg a kijárási korlátozásokat. A tegnapi napon 800-zal növekedett a szabálysértések száma. 15401 esetben rendeltek el eddig házi karantént. Eddig 183 esetben kezdeményeztek büntetőeljárást, többek között rémhírterjesztés, illetve csalás miatt. A BRFK kedden négy személyt elfogott, akik jelentős értékű csalás miatt kerültek büntetőeljárás alá. Átvettek pénzt kézfertőtlenítőszer előállítására, de végül olcsóbb összetevőkből készítettek fertőtlenítőt, amely alkalmatlannak bizonyult a fertőtlenítésre. Müller Cecília közölte, hogy minden megfertőződött személy további két-három személynek tudja átadni a vírust. Kijelentette, hogy a csoportosulásokat tiltó intézkedések azt szolgálják, hogy elkerüljük a tömeges megbetegedéseket. Müller Cecília szerint a háziorvosi szolgálat rendkívül jól megszervezte önmagát, annak ellenére, hogy a 65 éven felüli orvosokat ki kellett most vonni az ellátásból. Panaszbejelentést ezzel kapcsolatban nem kapott. A rémhírterjesztésről Kis Róbert azt mondta, hogy az nem csak különleges jogrendben, hanem békeidőszakban is veszélyes bűncselekménynek számít. Az utóbbi időben több intézményben eltűntek védőfelszerelések és fertőtlenítők. Erről az alezredes azt mondta, hogy kiemelten büntetik azt, aki egészségügyi eszközöket lop, mivel az kiemelten veszélyes a társadalomra. Újságírói kérdésre Kiss Róbert azt tanácsolta, hogy ha a szomszédunk folyamatosan házi bulikat tat, akkor hívjuk a 112-t, a járőrök kimennek és intézkednek. Ugyanezt javasolta arra az esetre, ha italozó embereket látunk az utcán. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai Müller Cecília szerint újratesztelik a fertőzésgyanús embereket, ha a gyorstesztelés eredményével szemben kétség merül fel, így nem csak gyorsteszteket használnak. A kijárási korlátozás nem vonatkozik a gyerek és szülő kapcsolattartására az elvált szülők esetében, de azt kérik, hogy a szülők egyeztessenek egymással. Müller Cecília kijelentette, hogy már minden megyében van kijelölt kórház a koronavírusos fertőzöttek ellátására.