Bekeményítettek a bankok

Akinek egy-két hete még simán adtak volna hitelt, az ma már nem mehet biztosra – közölte Trencsán Erika, a money.hu vezető pénzügyi szakértője.

Szigorúbban bírálják el a hiteligényléseket a bankok a koronavírus-járvány várható negatív hatásai miatt, különösen a legjobban kitett ágazatokban dolgozók esetében. Akinek egy-két hete még simán adtak volna hitelt, az ma már nem mehet biztosra – hívta fel a figyelmet Trencsán Erika, a money.hu vezető pénzügyi szakértője. Példaként említette egy 20 éve ugyanazon gépipari munkahelyen dolgozó, ma havi nettó 400 ezres forintot kereső munkavállaló esetét, akinek a lakáshiteligénylését azzal utasította el a bank, hogy a cég által kínált gépekre nem biztos, hogy lesz kereslet, ezért bizonytalanok az igénylő jövedelmi kilátásai. A bankoknál megjelentek az 5,9 százalékos hiteldíjmutatójú (THM) személyi kölcsönök, és az ezekre jövő januártól érvényes feltételek is. Trencsán Erika szerint van olyan bank, amely januártól 9,5 százalékos kamatot szab meg ezekre a kölcsönökre, de olyan is, amely – feltételektől függően – 8,4-15,2 százalékos kamatot számol januártól. Márpedig ez többezer forinttal dobhatja meg a törlesztőrészleteket. A money.hu kalkulációi szerint egy 1,5 millió forintos, most 5 évre felvett személyi hitel esetében december végéig havi 29 ezer forint lesz a törlesztőrészlet. Ha januártól 8,4-15,2 százalékra emelkedik a kamat, akkor a törlesztő 31-36 ezer forintra nő. A kormány március 18-i ülésén döntött arról, hogy olcsó fogyasztási hitelekkel kell segíteniük a bankoknak a lakosságot, emiatt másnaptól már csak 5,9 százalékos THM-mel kínálhatták személyi kölcsöneiket a bankok. Számos bank emiatt egy időre fel is függesztette ezen termékek értékesítését, hiszen egy ilyen konstrukció kidolgozásához hetek kellenek, ráadásul korábban a legolcsóbb személyi hitelnek is 6,95 százalék volt a hiteldíjmutatója. Március 24-én azonban Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke azt közölte: az 5,9 százalékos THM-plafon nem a teljes futamidőre, csak az év végéig szól, így jövő januártól nem biztos, hogy a kedvezményes hitelkamat mellett fognak tudni törleszteni az ügyfelek. Ez a kezdeti nyilatkozatokból még nem derült ki, de a jegybanki bejelentést követően már nem kellett sokat várni a hitelajánlatokra, amelyekben a bankok különböző kamatokkal számolnak december 31. előtt és után.