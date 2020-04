Felháborodott vevők döngették az ajtót a hamis fertőtlenítőszert áruló kőbányai családnál (rendőrségi videó)

A kerületi rendőrök éppen időben érkeztek, hogy házkutatást tartsanak a helyszínen.

Rendőrök csaptak le kedden délután egy kőbányai, Ladányi utcában lakó családra, miután a Nemzeti Nyomozó Iroda információi alapján felmerült a gyanú, hogy az érintettek ipari mennyiségben hamisítottak kézfertőtlenítőt. Nem csak a kőbányai nyomozók érkeztek ugyanakkor a helyszínre:

felháborodott vásárlók egy csoportja is eljött, hogy visszakövetelje pénzét, mert rájöttek, hogy a szernek nincs vírusölő hatása.

A rendőrök kutatást tartottak a Ladányi utcai házban, ahol nagy mennyiségű alkoholt, glicerint és több mint ezer legyártott, eladásra váró „Antiviral Plus” feliratú flakont találtak. A nyomozók a helyszínen elfogták az 53 éves H. Zsoltot és lányát, a 19 éves H. Viktóriát - mindkettőjüket bevitték a kerületi kapitányságra, és gyanúsítottként hallgatták ki őket.

Az eljárás során az is kiderült, hogy B. Erika és ismerőse, S. László bízta meg az apát és lányát a „fertőtlenítőszer” gyártásával, ugyanis az 53 éves férfinak megvoltak ehhez a szükséges eszközei: horgászcsali előállításával foglalkozik, berendezéseit pedig átállította a vegyszer keverésére és gyártására. Az 51 éves S. Lászlót II. kerületi lakásán fogták el a rendőrök, a 47 éves B. Erika pedig maga ment be a X. kerületi rendőrökhöz. Ők szintén őrizetbe kerültek, és kihallgatásuk is megtörtént: lakásuknál, a garázsban 60 liter alkoholt és egyéb anyagokat foglaltak le a rendőrök.

A nyomozás adatai szerint a két megbízó még március 14-e körül állapodott meg H.-ékkal, hogy utóbbiak kézfertőtlenítőket gyártanak, amit aztán el is adtak ismerősökön keresztül.



A hamisítással okozott kár több mint 22 millió forint, ugyanis egy férfi – több részletben – ennyit utalt át a csalóknak.