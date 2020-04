Utazás a fotelből – Újabb hétköznap a TV előtt

Sorozatismétlésekből nincs hiány egy szokványos napon, de akár új információkat is tanulhatunk, és képzeletben ellátogathatunk más kontinensekre.

Nincs is jobb a ragyogó tavaszi időben a lakásba zárva, mint lépegetni néhány hónapot előre vagy hátra, és a karácsonyra, valamint az ígéretes újévkezdésre gondolni. Így indult a kedd talán sokunknak, akik a televízióképernyők előtt ülve múlattuk az önkéntes karantén idején csigalassúságúnak tűnő időt. Ha könnyed kikapcsolódásra vágyunk a Jóbarátokkal azonban sosem nyúlhatunk mellé: az 1994 és 2004 között forgatott amerikai filmsorozat máig sokak kedvence – nemrégiben jelentették be, újra összeállnak a színészek –, így öröm, hogy biztos humorforrást keresve a Viasat3 és a Viasat6 csatornáin naponta többször is belefuthatunk. Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler és Joey a reggeli órákban épp elrejtett karácsonyi ajándékai után kutatott, és a milleniumi újévre várt. A folytatásos programoknál talán elkerülhetetlennek tűnik az áprilisi karácsony, mivel a délelőtt folyamán az M2-n Pom-Pom meséibe belenézve Gombóc Artúrt télapóként csíphettük el. A szerethető kék madár ez alkalommal is a tőle megszokott módon cselekedett – mint talán sokan bezártság idején –, a közelben található összes csokoládét elfogyasztotta, ezzel nem kis kalamajkát okozva. Noha időnként vadászni kell az izgalmas műsorokat, ha rátalálunk egy-egy érdekességre, nem csak időben, térben is utazhatunk a négy fal között. Míg a gyerekek az M2-t nézve Jake és Sohaország kalózaival, Hook kapitány kíséretében homokos partokra vándorolhattak, addig a felnőttek a Duna World-ön a Mindenki Akadémiája keretében képzeletben akár Mongóliába is repülhettek Avar Ákossal, aki a mongol pásztorokról és a fenntarthatóságról tartott előadást. Látványos elemekből nincs hiány a National Geographic Száguldásra születtek című műsorában sem, ahol napjaink legdrágább és legnagyobb presztízsű szuperautóinak születési helyére látogathatunk el. Kedd délelőtt az Aston Martin DBS Superleggera mérnöki munkafolyamataiba, az autók elkészítésének hátterébe leshettünk be, a sorozat további részeiben pedig a Ferrari, a Porsche és a Lamborghini háza táján is kalandozhatunk.

Ezután ismét nem volt könnyű izgalmakat találni: noha egy ideig Doktor House tartott a képernyő előtt, rövidesen áteveztem a Digi World Hamburg, a világ kapuja című műsorára, amely ugyan a kedvemet meghozta az utazáshoz, ám sok információt a halászaton, és a víz körül formálódó kereskedelmen túl nem tudtam meg a német városról. Ezt követően a Film Café előtt horgonyoztam le egy időre: a George Clooney és Julia Roberts főszereplésével készült Pénzes cápa ragadott magával, mivel az ebéd utáni időszakban inkább csak jól ismert sorozatok ismétléseivel találkoztam. A 2016-os amerikai drámában a közönségkedvenc műsorvezetőt élő adásban túszul ejtik, miután téves Wall Street-i információkat közölt, amelynek következtében sokan csődbe mentek, többek közt a túszejtő, aki azzal fenyeget, ha a tőzsdei munkanap végére nem megy fel a részvények ára, megöli a műsorvezetőt. A helyenként elrugaszkodott film amellett, hogy könnyed szórakozást kínál, szőrmentén érinti a média felelősségét egy érzékeny gazdasági helyzetben, így – az akcióból ugyan nehezen kihámozható – mondanivalója napjainkban sem utolsó. Hamarosan újra más kontinenseket vehettünk célba a Spektrum Felhőkarcolók című műsorával, amely kétségtelenül a nap egyik fénypontja volt. A sorozatban a városi élet fejlődése követhető végig a felhőkarcolók építésének történetén keresztül, amelyek már a tizenkilencedik században elkezdődtek, és napjainkra elképzelhetetlen méreteket öltöttek. A világ legnagyobb és legjobb toronyházainak rendkívüli történeteibe nyerhetünk bepillantást: a Shanghai World Financial Center, a tokiói Mode Gakuen Cocoon Torony, vagy a jelenleg a világ legmagasabb épületének tartott (828 méter) Burdzs Kalifa (Burj Khalifa) sem maradhatott ki a sorból.

Késő délután mintha még inkább lankadna a kínálat sokszínűsége, ezért leginkább lapozgatással töltöttem az időt, nyomoztam egy kicsit Columbo-val, ismét Doktor House és a Grace klinika orvosait követtem munkájukban, kiléptem a tengerpartra egy Baywatch epizód erejéig, a Nagy duett ismétlésében Csézy és Gesztesi Károly előadásába is belenéztem, hogy aztán megállapodjak az NCIS és a CSI nyomozóinál. Az esti órákban sem növekedhet meg igazán a pulzusunk, továbbra is a krimiszériák hódítanak, de szórakoztató műsorok is akadnak: az Agymenők vagy a Két pasi, meg egy kicsi mellett a Sherlock és Watson, a Dr. Csont, A mentalista vagy épp a Cobra11 látható. Nagyrészt külföldi szériák az uralkodók, noha például az RTL-en a magyaroké az este: a Drága örökösöket, a Bátrak földje, majd a tízezredik részéhez közeledő Barátok közt követi. Én hosszabb filmet kerestem, ám e téren sem a legjobbak a lehetőségeink, az ismeretterjesztésen túl többnyire amerikai drámák és vígjátékok jöhetnek szembe: a Jennifer Lopez és James Caviezel főszereplésével készült 2001-es Angyali szemek, a Kedves John! Channing Tatummal és Amanda Seyfrieddel, a nyolcvanas évekbeli Rendőrakadémia 6.: Az ostromlott város és a 2011-es Förtelmes főnökök volt soron. A keddi kapcsolgatás nem volt ugyan érdemtelen, de talán más napokon megéri újrakezdeni, jobb fogásokat is remélve.