Egy teszt és más semmi...

Hétfőn este főműsoridőben debütált a TV2 új dokurealityje, a #maradjotthon. Kár, hogy végigzenélik azt a fél órát.

A TV2-t még az ág is húzza. Hiába került kormányközeli vállalkozások tulajdonába, már sokszor felsült a nézőcsalogatás terén. Utóbb ígéretesnek tűnt az RTL-es Álarcos énekessel párba állított Nicsak, ki vagyok!, ám az élőadásnak betett a koronavírus-járvány, akárcsak a minőségi Mintaapák sorozat forgatásainak. Most viszont kreatívan és villámgyorsan adaptálták a kijárási korlátozások körülményeire az egykor az RTL II-ön futó Szelfit: videónaplók formájában ismert és kevésbé ismert személyiségek mutatják be mindennapjaikat, hangsúlyozva az otthonmaradás megszívelendő tanácsát.

Az első adásban rögtön egy tanulságos beszámolóval kezdődik. Dr. Kiss Csaba otthonába szkafanderes ember érkezik: a kótaji háziorvos igazoltan koronavírusos pácienst látott el, ezért lassan kettő hete vonult önkéntes karanténba, de csak most tesztelik. Egy kis szobába különíti el magát a családjától – feleségétől, gyerekeitől –, ahonnan lehetőleg csak akkor bújik elő a fürdőszoba irányába, amikor a többiek alszanak. Fertőtlenít maga után, az étel az ajtaja elé teszi a felesége, és a beszélgetés is a zárt ajtón keresztül zajlik. A laikusban persze felvetődik a kérdés: milyen védőfelszerelést kapnak a háziorvosok, miért kellett ennyi időt várnia a tesztelésre, a családtagokat miért nem tesztelték, és hogyan lesz tovább? Az orvos remélhetőleg nem fertőződött meg a COVID-19-cel, ám a házi karantén lejártával újra szükség lesz a munkájára...

Tóth Gabi énekes és férje, Krausz Gábor séf szintén üdítően kiegyensúlyozott volt, bár ideiglenesen mindketten munka nélkül maradtak. Egy telefonbeszélgetésükből kiderül: épp egy baráti pár mindkét tagjának mondták fel az állását: az egyiknek délelőtt, a másiknak délután. A szintén családos Dobó Ági a koronavírus tüneteit fedezi fel magán, ám az egykori szépségkirálynőt hiába nyugtatgatja a férje – a tünetei lehetnek a nátha, vagy az influenza (esetleg a hipochondria) tünetei is –, a végső megnyugvást egy teszt adhatná, más semmi. A New Yorkban élő szállodai ügyintéző, Tóth Eszter már egy floridai kert önkéntes karanténjában „diagnosztizálja” magát a kamera előtt, és számol be arról, csak az életveszélyes állapotúakat tesztelik az Egyesült Államokban. Ennek az állításnak azért a tények erősen ellentmondanak: Amerikában március végéig több mint egymillió embert teszteltek koronavírusra, az igazoltan fertőzöttek száma több mint 337 ezer.

Ez utóbbi „félrecsúszás” – és pár unalmasabb perc – ellenére a #maradjotthon egy értékes kezdeményezés, kár, hogy amíg a szereplők beszélnek, akkor is szinte mindig szól a háttérzene. Ezt a Tények című hírműsornál kellene bevezetni.



Infó:

#maradjotthon

TV2, hétköznaponként