Nem minden fertőzöttet visznek kórházba az idősotthonokból

Az otthonokban elkülönítve kell gondozni az igazoltan vírusfertőzött lakókat, de erre nem mindig van megfelelő hely.

Nem volt olyan központi járványügyi utasítás, amit ne tartottak volna be a Pesti úti idősek otthonában, illetve bármely fővárosi fenntartási budapesti és vidéki bentlakásos intézményben. Minden központi előírást és szabályt szigorúan betartottak, sőt több pontban elébe is mentek a kormányzati intézkedéseknek – jelentette ki délutáni online sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely főpolgármester, aki azt is hangsúlyozta, hogy a szükséges védőfelszerelések és a fertőtlenítéshez szükséges eszközök az intézmények rendelkezésére állnak. A főváros nem sajnálja erre a pénzt. Budapest vezetője kisstílű politikai senkik akciójának tartja a Pesti úti idősotthonban kialakult járványügyi helyzet kapcsán a fővárosi önkormányzatot ért támadásokat, mert annak nincsen semmi alapja - szögezte le Karácsony Gergely. A nagy számok törvénye alapján előre várható volt, hogy a Pesti úti otthonban megjelenik a vírus, hiszen ez egy nagy, több mint 500 idős embert ellátó intézmény. A lakók többsége ráadásul már a járvány előtt is sokféle betegségekkel küzdött. A főpolgármester nem zárta ki, hogy a betegséget éppen egy kórházi kezelésről visszaszállított beteg hurcolta be az intézménybe, bár azt sem tartotta kizártnak, hogy még a látogatási tilalom előtt hozta be egy hozzátartozó. A látogatási tilalmat egyébként azonnal bevezették, amint erre a kormány lehetőséget adott. Az idősotthonokból, ahol csupa veszélyeztetett ember él, a fertőzöttek egy részét egyébként nem szállítják kórházba. Ezt maga Müller Cecília közölte az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos bejelentette, hogy kötelező ellenőrzést rendelt el az idősotthonokban. Ehhez hozzátette, hogy az enyhe tüneteket mutató betegek az otthonokban maradnak, de állapotukat folyamatosan monitorozzák és el kell különíteni őket. Az idősotthonok azonban - a fővárosiak pedig különösen - a hatalmas igények miatt telt házzal, hosszú várólistákkal működnek, így a biztonságos elkülönítésre nem mindig van megfelelő hely. A Pesti úti otthon lakói közül négyen haltak meg a fertőzés következtében – jelentette be Müller Cecília a tájékoztatón. A tisztifőorvos úgy fogalmazott: folyamatosan vizsgálódnak és számolják fel a hiányosságokat. A lakók több mint felénél már elvégezték a szűréseket. Karácsony Gergely ezzel kapcsolatban azzal árnyalta a képet, hogy a kormányhivatal népegészségügyi főosztálya valóban ellenőrzést tartott ma az intézményben, és az átmeneti készlethiányon kívül mindent rendben talált. Ezt a védőfelszerelésekből előálló hiányt azóta pótolták. A Pesti úti otthon dolgozóinak 5-6 százaléka fertőzött, ami vélhetőleg megegyezik az országos átlaggal, bár a rendkívül csekély országos tesztelés miatt ezt nehéz megállapítani. Karácsony szerint sokkal több tesztelésre lenne szükség ahhoz, hogy valódi számokról beszélhessünk. A vírus egyébként egy másik fővárosi otthonban is megjelent, ott megalapozott a gyanú, hogy a kórházból került be a fertőzés az intézménybe. A fővárosi fenntartású idősotthonok minden intézményvezetője felvetette az önkéntes bentlakás lehetőségét az egészségügyi dolgozóknak, volt ahol éltek vele. A bejáróknak a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság saját járművekkel segít a bejárásban. A fővárosi önkormányzat egyébként átlagosan 100 ezer forint céljuttatást biztosít az idősellátó intézményekben dolgozóknak.