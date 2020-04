Csak csütörtökön dönt Orbán a korlátozások folytatásáról, esetleges szigorításáról

Mindenki azt várta, hogy már ma bejelentik a következő lépéseket.

Napok óta az a sztenderd válasz az operatív törzs sajtótájékoztatóján a kijárási korlátozás esetleges szigorítására vonatkozó kérdésre, hogy erről a kormány jogosult dönteni és ezt szerdán teszi meg. A kérdés azért aktuális, mert most érvényben lévő szabályok hatálya szombatig tart. Miután a mai kormányülésre meghívták Karácsony Gergely főpolgármestert és Szita Károlyt, a megyei jogú városok szövetségének elnökét, mindenki azt várta, hogy be is jelentik a döntést. Különösen, hogy délelőttre a két meghívott, valamint Gulyás Gergely részvételével meghirdettek egy sajtótájékoztatót. A hosszú késés után megtartott tájékoztatón azonban az összes konkrétum annyi volt , hogy Karácsony Gergely szerint a korlátozásokat még egy hónapig fenn kell tartani. Ezek után Kovács Zoltán délután közölte a Facebookon közzétett videójában, hogy Orbán Viktor további egyeztetéseket tart, virológusokkal, járványügyi szakértőkkel konzultál, részt vesz az operatív törzs csütörtöki ülésén és mindezek alapján dönt a folytatásról. A döntést várhatóan délután jelenti majd be. Ahogy Kovács Zoltán fogalmazott: a miniszterelnök az egyeztetések alapján alakítja ki álláspontját, és jelenti be azokat a lépéseket (...) amelyeket szükségesnek gondolunk.