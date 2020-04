Lyukas a kormány mentőcsomagja, elszállt a hiány

Az év első három hónapjában igencsak elszaladt a államháztartási hiány: az egész évre tervezett 367 milliárd forinttal szemben a deficitmutató 831,9 milliárd forinton áll. Vagyis a éves terv 226 százaléka jött össze az első három hónapban úgy, hogy a koronavírus-válságnak még csak az előszele érintette meg a büdzsét. A kormány az elmúlt napokban GDP egy százalékáról 2,7 százalékra emelte az államháztartás uniós módszertan szerint számolt éves hiányát, ám az első negyedév is rávilágít arra, hogy ez a hiánycél aligha tartható. A JP Morgan elemzői a Magyarországon idén 5-6 százalékos GDP zsugorodás mellett 5,9 százalékos GDP arányos hiányt várnak – vagyis a dupláját a kormány módosított hiánycéljának. Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebookra feltöltött videóban próbálta bemutatni, hogy áll össze a kormány mentőcsomagjának finanszírozása, ám akaratlanul is kiderült, hogy a forrásokat a PM még a csomag bejelentése után is keresi. Annyi már korábban kiderült, hogy a kormány két érdemi alapot hozott létre: a járványügyit és a gazdaság újraindítására szolgálót. A járványügyi alap gyakorlatilag induláskor kiürült, ugyanis ebben már benne van a egészségügyiek béremelésének és 500 ezer forintos bértámogatásának a fedezete is, ezen felül 378 milliárd a járványügyi kiadásokra. A PM közlése szerint március végéig 190 milliárdot elköltöttek eszközbeszerzésekre, tehát kis is fizettek. Ugyanakkor a kormány korábban azt kommunikálta, hogy mintegy 300 milliárd forint értékben rendeltek meg eddig árukat – vagyis a járványügyi alap hamarosan kiürül, bár az is lehet, hogy már most üres. Az alap keretei ugyanakkor túlléphetőek, így további beszerzéseknek nincs akadálya. A kormány gazdaságvédelmi alapjában elvileg 1346 milliárd forint van, ám ebből 423 milliárd forint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap pénze, amely borítékolhatóan az utolsó fillérig elmegy álláskeresési támogatásra, közmunkára. Így a szabadon felhasználható keret 923 milliárd forint, amelyet költségvetési kiadások lefaragásával szedett össze a kormány, ám azt nem tudni, hogy honnan, és azt sem, hogy mire költi. Ez a 923 milliárd épp a tizede annak a 9200 milliárd forintnak amit gazdaságvédelemre akar fordítani a kormány, igaz - mint utóbb kiderült -, három évre elnyújtva.



Csökkent az infláció, de drágul az élelmiszer A márciusi 3,9 százalékos infláció a februárihoz képest jelentős, fél százalékpontos visszaesést mutat, de a csökkenés mértéke elmaradt a piaci várakozásoktól. A mérséklődés fő mozgatórugója üzemanyag-áresés volt, az előző hónaphoz képest 5,3 százalékkal csökkentek a kutakon az árak. Ugyanakkor a megszokottnál jobban emelkedtek az élelmiszerárak (az előző hónaphoz képest egy százalékkal), amiben a KSH közleménye szerint is szerepet játszhattak a koronavírus-járvány hatásai. Az átlagosan 7,6 százalékkal dráguló élelmiszereken belül éves szinten a legmeredekebben a sertéshúsárak nőttek (27,4 százalék) a friss gyümölcsök pedig 24,7 százalékkal kerültek többe mint tavaly márciusban. Elemzők a rövid távon az infláció gyorsulására számítanak.