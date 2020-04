Magyarországi munkájukért küzdenek a vajdaságiak

Többségükben magyar-szerb kettős állampolgárok kerültek csapdahelyzetbe amiatt, hogy Szerbia a koronavírus-járvány miatt hermetikusan lezárta a határait. Volt olyan Vajdaságból ingázó, aki március végén abban egyezett meg szegedi munkáltatójával, hogy a veszélyhelyzet idejére a cég szállást fizet neki, s már csak azért ment haza, hogy összeszedje a szükséges holmiját, de vissza már nem jöhetett, kéthetes karanténba kényszerült. Nem kevés emberről van szó, ezrek járnak át dolgozni a határ közelében élők közül, legtöbben nagy szegedi élelmiszeripari cégeknél helyezkedtek el az utóbbi években, s még az itt működő szakszervezetekbe is beléptek. Az Élelmezésipari Munkavállalók Független Szakszervezete például sok új taggal bővült ebből a körből, s most is próbál segíteni vajdasági tagjainak – tudtuk meg Nyesztor Margaréta társelnöktől, maguk az érintettek pedig petíciót indítottak, hogy minél többen megismerjék a helyzetüket. Ugyanolyan kizárólag az ingázó munkavállalókra érvényes egyezményt sürgetnek, amilyet Magyarország megkötött a szlovák, a román, az osztrák és a horvát kormánnyal arról, hogy a határ 30 kilométeres körzetéből akadálytalanul járhatnak át dolgozni egyik országból a másikba. A megélhetésük a tét – indokolják a kérést, hiszen az őket foglalkoztató magyar vállalatok ugyan eddig nem rúgtak ki senkit, de ahogy telnek a hetek, fogynak a lehetőségeik a dolgozók megtartására és valamekkora bér fizetésére. A Népszavának nyilatkozó szakszervezeti vezető azt hangsúlyozza, hogy az élelmiszeripari cégek jól felfogott érdeke a gyakorlott munkaerő megtartása, sok vállalatnál ezért módosították a kollektív szerződést, hogy hosszabb munkaidőkeretben számolhassanak el, de van, aki maga kért fizetés nélküli szabadságot, ám hosszabb távon egyik sem jó megoldás. Az emberek dolgozni, a cégek termelni akarnak. Megkérdeztük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, mekkora esély van a megállapodásra, de a válasz nem túl biztató. Azt írták: „Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter március 31-én Jadranka Joksimović szerb európai Integrációs miniszterrel folytatott videokonferenciáján kezdeményezte, hogy Szerbia és Magyarország között is váljon lehetővé munkavállalás céljából a határ mentén élők számára az ingázás lehetősége a röszkei, tompai és hercegszántói határátkelőknél (ahol jelenleg árufuvarozásra van lehetőség), továbbá kérte, hogy ebből a célból nyíljanak újra az ásotthalmi és bácsalmási határátkelők is. A szerb fél ígéretet tett a magyar kérés megvizsgálására.” Válasz azonban mindeddig nem érkezett Belgrádból.