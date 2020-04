Már másfélmilliónál a koronavírus-fertőzöttek száma a világon

„Még a háború idején sem volt ilyen, tiszteletes úr, az áldott templom akkor is megmaradt nekünk, de ez a vírus még azt is elvette tőlünk”, panaszkodott lelkipásztorának egy 90 felé közeledő falusi bácsi. Igen, nagyon sokak számára hiányzik a templom, az internet világa bizonyos rétegeket és generációkat nem ér el. Éppen ezért, a közösségi élmény lehetőségszerinti pótlására, az úrvacsora vétel megoldására törekednek a közelgő feltámadás ünnepén a magyar protestáns felekezetek. Azt szorgalmazzák, hogy, hitvallásaikkal összhangban, házi istentiszteleti közösségekben a protestáns hívők vegyék magukhoz az úrvacsorai jegyeket.

A kárpát-medencei protestáns egyházak ugyanis a karanténszabályoknak megfelelően működnek. Református, evangélikus és unitárius egyházközségek sokasága állt át igen korán az istentiszteletek világhálós közvetítésére.

A református egyház arra kéri minden kárpát-medencei magyar református gyülekezet tagjait, hogy húsvétvasárnap reggel 9 órakor – Erdélyben romániai időszámítás szerint 10 órakor – kapcsolódjanak be a Duna Televízión sugárzott ünnepi istentiszteletbe, terítsék meg otthon az úrasztalát, vegyék egyidőben az úrvacsorát Kárpát-medence szerte. Az Evangélikus Egyház püspökeinek ünnepi igehirdetését a budavári, a győri és a nyugati (Dunántúli) gyülekezet honlapján, valamint Youtube-csatornáján közvetítik húsvét vasárnap a megszokott istentiszteleti időpontban. Délután 18 órától pedig a Kossuth Rádió sugározza a Deák téri templomból Kondor Péter püspök igehirdetését. A Magyar Unitárius Egyház istentiszteleteit – lévén erdélyi központú – a magyarországi közmédia nem sugározza. Az egyház facebook oldalán a hívek – magyarországi idő szerint 10 órakor – élőben követhetik Bálint Benczédi Ferenc püspök ünnepi istentiszteletét és bekapcsolódhatnak az úrvacsoravételbe. Nagypénteken 18 órától ugyancsak a Magyar Unitárius Egyház Facebook-oldalán élőben hallgatható a Passió, amelyet a kolozsvári belvárosi unitárius templomból közvetítenek. Húsvét hétfőjén folytatódnak a személyes részvétel nélküli ünnepi istentisztelet közvetítések a protestáns gyülekezetek eddig is használt kommunikációs csatornáin.