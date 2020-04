Nem kötelező érettségiznie most annak, aki nem felvételizik

Arra készülnek, hogy május 4-én írásbeli vizsgákkal útjára indítják az érettségi vizsgákat, de a kormány egyelőre nem döntött még az ügyben.

Jelenleg Magyarországon arra készülnek, hogy május 4-én írásbeli vizsgákkal útjára indítják az érettségi vizsgákat, de a kormány egyelőre nem döntött még róla. Senkinek nem kötelező érettségiznie most, ha nem felvételizik – közölte Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az operatív törzs csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóján. Maruzsa Zoltán államtitkár köszönetet mondott a pedagógusoknak, szülőknek és diákoknak a digitális oktatásra való átállásért a veszélyhelyzetben. Vagy rövidítik, vagy technikailag más módszert alkalmaznak az érettségi vizsgákra a világon. Van, ahol csak írásbeli vagy csak szóbeli vizsgát tartanak, de még nem döntöttek mindenhol ennek mikéntjéről. Az érettségit úgy kell megszervezni, hogy megfeleljenek a járványügyi helyzetnek is. Magyarországon az érettségi jegy egyben felvételi jegyet is jelent. Jelenleg a felsőoktatási intézmények nincsenek arra felkészülve, hogy felvételit szervezzenek. Senkinek nem kötelező érettségiznie most, ha nem felvételizik. Jelenleg Magyarországon arra készülnek, hogy május 4-én írásbeli vizsgákkal útjára indítják az érettségi vizsgákat, de a kormány egyelőre nem döntött még róla.