Ellensúlyozza a fejfájást a sok napsütés

Tavasz elejére az immunrendszer aktivitása amúgy is komoly mélypontra kerül, de a koronavírus idején még fontosabb a megfelelő működésének elősegítése.

Sokan sokfélét írnak, „tuti” tippeket adnak a különféle fertőzések megelőzésére, nehéz megállapítani, melyik lehet valóban hasznos, az azonban biztosan nem árthat, ha az immunrendszer működését segítjük. A stressz, a félelem és a szorongás is, gyengíti az ellenállóképességet, így fogékonnyá teszi a kórokozókra, ezért fontos a levezetése, enyhítése, például rendszeres mozgás és relaxáció, akár meditáció segítségével. Azzal, hogy bár otthon maradva híreket és főleg a közösségi oldalak sokszor ijesztő bejegyzéseit nézzük, és aggódunk, félünk a jövőtől, ráadásul keveset lehetünk szabad levegőn, alig mozgunk, az immunrendszerünk tovább gyengül, a szorongástól megugrik a kortizonszint, és rontja az immunsejtek aktivitását. Ezért célszerű a szervezet önvédelmi erőit is erősíteni, támogatni és a gyengítő hatásoktól tehermentesíteni – mondta Balaicza Erika belgyógyász a Népszavának.

Az immunrendszert a helytelen táplálkozás, az állandó nagyfokú stressz, a rendszertelen és mozgásszegény életmód és a rengeteg vegyi anyag terheli leginkább, de még így is milliónyi kórokozót győz le naponta, eltakarítja az egészségünket veszélyeztető anyagokat, hibás struktúrájú sejteket. Ebben viszont nem árt folyamatosan támogatni, mert kimerülhet és alulmaradhat küzdelemben. Legtöbbször teljesen észrevétlenül folytatja tevékenységét, tudomásunkra sem jut, amikor leküzdi azokat a rosszindulatú sejteket, amelyek önálló életet kezdenének élni a szervezetben. A baktériumok, vírusok és gombák elleni küzdelem is mindaddig észrevétlen marad, amíg az immunrendszer az erősebb. Ha viszont megadta magát, panasz, tünet, betegség alakul ki

Védő baktériumok

A szervezet első védelmi vonala a baktériumflóra. Csak a száj-, az orr- és a garatüregben több mint 50 milliárd, a testünkkel békés szövetségben élő baktérium található. Ezek is védenek bennünket az idegen kórokozók, az allergének és a bőrbetegségek ellen, csökkentik a hajlamot a fertőzések és immunbetegségek kialakulására. A bélrendszer nyálkahártyájának minden négyzetcentiméterén több millió baktérium él. Ezek az emésztéshez és anyagcseréhez nyújtott segítségen kívül fontos szerepet töltenek az ellenállóképesség kialakításában is. Ennek a védőrétegnek a sérülése komoly szövődményeket okozhat. Ennek jelei többek között az emésztési panaszok, visszatérő fertőzések, gyulladások, allergiák, túlérzékenységi reakciók, bőrbetegségek. A mikroflóra legfontosabb károsítói a gyógyszerek, a stressz, a rendszertelen és egészségtelen táplálkozás, a rossz emésztés, a kávézás és az alkoholfogyasztás.

A fogyasztott ételeink java nem, vagy csak igen kis adagban tartalmaz vitaminokat és ásványokat, ezért időnként akkor is szükség van pótlásra, ha több friss ételt is fogyasztunk. A hosszú tárolási és szállítási lánc, illetve az ipari termesztés következtében ugyanis ezek sem tartalmaznak kellő mennyiségű létfontos anyagot. Ha nem iszunk elegendő mennyiségű folyadékot, romlik a szövetnedvek keringése, a sejtek anyagcseréje, és minden szervünk, így az immunrendszer tevékenysége is. Legjobb, ha szűrt tiszta vizet, hígított frissen préselt leveket és gyógyteákat iszunk – ajánlotta Balaicza Erika.

Ha a szöveti pH savi irányba tolódik, az megsokszorozza a visszatérő gyulladások kialakulási esélyét, az erősen lúgos közeg viszont a vírusfertőzéseknek és a daganatok kialakulásának kedvez, ezért fontos a kiegyensúlyozott sav-bázis háztartás is. Az állandósult kedvetlenség, örömtelenség, szorongás és a depresszív hangulat, valamint a félelmek rombolják a szervezet ellenálló- és megküzdőerejét. A tartós és erős stressz is bénítja az immunrendszert, ezért fontos, hogy a lelki harmónia kialakítására is törekedjünk. Minél kiegyensúlyozottabbak vagyunk, minél harmonikusabbak az emberi kapcsolataink, annál könnyebb leküzdenünk a bajokat.

Kevesen tudják, hogy nemcsak a drogok, a cigaretta és az alkohol rombolja védekező erőnket, hanem a kávé is. Többek között emeli a vér zsírszintjét, növeli a vércukrot, fokozza a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását, a stressz-szintet, alvászavarokat, krónikus fejfájást idéz elő, vashiányhoz vezet, krónikus kimerültséget, koncentrációs zavarokat okoz, öregíti a bőrt és gyorsítja a sejtek öregedési folyamait – sorolta a belgyógyász.

Mit tehetünk?

Aktiválja az immunrendszert a hideg és meleg víz váltott használata, ezt doktor Kneipp alkalmazta először a krónikus fertőzéssel küszködő, legyengült immunitású betegeinél. Reggelente, amikor már jól átmelegedtünk a zuhany alatt, váltsunk hideg vízre és „csapassuk le” előbb a lábainkat, majd a karjainkat, a nyakunkat, az arcunkat és végül a törzset is. Edzetlenebbek eleinte csak a végtagokat és az arcot zuhanyozzák le, vagy ha még ez is túl sok, akkor szobahőmérsékletű vízbe mártott mosdókesztyűvel dörzsöljék le magukat. Utána alaposan meg kell törölközni, jó melegen felöltözni, majd tanácsos meginni egy csésze kellemes forró teát is – ajánlotta a belgyógyász.

Mint megírtuk , bizonyos gyógynövények, ha nem is csodaszerek, de jelentős vírusölő hatással bírnak. A lapachokéregből készített gyógytea például nemcsak a vírusok, hanem a baktériumok és a gombák hatékony ellensége is. Gátolja a gyulladások kialakulását, felgyorsítja azok lezajlását, mérsékli a fájdalmat, segíti a salakanyagok kiürítését és támogatja az immunrendszer aktivitását. Használható inhaláláshoz is, enyhíti az orr- és a légúti nyálkahártyák gyulladását. Akinek hőemelkedése van, az zuhanyzás után készítsen magának egy kellemesen meleg zsurlóteás fürdőt, így hamarabb kiheveri a náthát – tanácsolta Balaicza Erika.

Hatékony dél-amerikai immuntréner a macskakarom is, amelynek kúraszerű szedése megelőzésre is ajánlható. Ilyenkor elegendő kisebb mennyiség is. Ha meglevő bajt szeretnénk orvosolni, átmenetileg emelhető az adagja. Az érzékenyebb gyomrúak csak evés közben vagy utána fogyasszák. Csíraölő, immunerősítő és roboráló hatású a noni, amely allergiás betegségek, krónikusan visszatérő gyulladások kiegészítő kezelésére is alkalmas.

Immunerősítésre szintén alkalmas citromos gyömbértea Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY / AFP

A shiitake gomba egészségvédő hatása elsősorban szénhidrát-összetételében rejlik, anyagai gátolják a baktériumok és vírusok szaporodását, és az immunrendszer erősítésével még daganatgátló hatással is rendelkeznek. Számos kórházban alkalmaznak a kemoterápiás kezeléssel együtt shiitake-kivonatot, hogy csökkentsék az erős vegyszerek egészséges szövetekre és az immunrendszerre gyakorolt káros mellékhatásait. A gomba rendszeres fogyasztása csökkenti a vércukorszintet, az allergiakészséget, valamint a gyulladásokat. Fontos fehérje- és káliumforrás, de tönkjében rengeteg cink található, amely aktivizálja az immunrendszert. A gombapor néhány nap alatt rendbe hozza a hurutos megbetegedéseket, köptető hatású és megszünteti a köhögést. Újabb amerikai és japán kutatások igazolták, hogy 70 százalékos védettséget ad egyes vírusokkal szemben – tette hozzá a belgyógyász főorvos, aki természetgyógyász is.

A bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) frissen préselt levének legfontosabb hatóanyaga rákötődik a vírusok, baktériumok vagy daganatsejtek felszínére, odavonzza a fehérvérsejteket, és elősegíti a falósejtek munkáját, vagyis az idegen elemek eltakarítását. A klinikai tesztek és kutatások szerint leginkább a visszatérő fertőzések, gyulladások, ekcémák, allergia, herpeszek és daganatos betegségek kiegészítő kezelésére alkalmas. A tajgagyökér már kis adagban is jelentősen aktiválja az immunrendszert, fokozza a szervezet stresszel és fertőzésekkel szembeni ellenállóképességét. Legfontosabb hatóanyaga serkenti a fehérvérsejtek termelődését, fokozza az aktivitásukat. Fő felhasználási területe: kimerültség, stresszel összefüggő immungyengeség, vegetatív idegrendszeri stabilizálás.

Rendszeres sport

Már az is rengeteget jelent, ha valaki napi 20 percet sétál, kocog vagy biciklizik, de a koronavírus miatti veszélyhelyzetben számos online mozgáslehetőséget lehet találni a jógától a haladóknak szánt edzésekig. Nagyon hatásos a tánc és a zenés torna, mert nemcsak a testmozgás, hanem a zene stimuláló és relaxáló hatása is érvényesül. A legfontosabb, hogy rendszeres legyen, örömmel csináljuk, és ne terheljük túl a szervezetet. A túlzásba vitt fizikai aktivitás ugyanis inkább legyengít, és akár sérülésekre is hajlamosít – figyelmeztetett Balaicza Erika.