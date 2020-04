Bejárási tilalom elrendelését engedélyezte Orbán

Ez a húsvét más lesz, mint a megszokottak - mondta Orbán Viktor.

Nem vezetnek be a jelenleginél szigorúbb kijárási korlátozásokat a járvány miatt, de a jelenlegi szabályozást határozatlan időre meghosszabbították, a polgármestereket pedig felhatalmazták, hogy húsvét idejére, hétfő éjfélig a saját településekre az általánostól eltérő, szigorúbb szabályokat hozzanak - jelentette be Orbán Viktor. (A miniszterelnök végig többes szám egyes személyben beszélt, pedig Kovács Zoltán, hogy egymaga hozza, hozta meg a döntést.) A folytatásról hetente döntenek majd. A miniszterelnök elmondta: a döntés előkészítése során végzett egyeztetések alatt kiderült, rendőröktől a járványügyi szakemberekig mindenki értelmesnek és sikeresnek tartja a két hete elrendelt korlátozást. Így sikerült ugyanis lelassítani a járvány terjedését. Orbán Viktor nyomatékosan kért mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat, kerüljék a csoportos összejöveteleket, tartsák a távolságot a közterületeken és fokozottan vigyázzanak az idősekre. A koronavírus-járvány miatt március 28-án vezették be Magyarország egész területén, hogy a lakóhelyeket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehetett elhagyni. Emellett a 65 éven felettiek az élelmiszerboltokat, drogériákat, patikákat kizárólag 9 és 12 óra között látogathatják. Az új koronavírus-fertőzést (COVID-19) csütörtök reggelig 980 embernél mutatták ki Magyarországon. Az utóbbi egy nap elhunyt újabb 8 beteg, ezzel 66-ra emelkedett az áldozatok száma, 96-an pedig gyógyultan távoztak a kórházból.