Karácsony lezáratta a Margitszigetet, a Római partot, és az Óbudai szigetet

Budapest rendőrfőkapitányával egyeztet és megfogadja a rendőrség javaslatát.

Beletelik egy kis időbe, mire kiderül, jogilag hogyan kell értelmezni a miniszterelnök bejelentését, a kijárási korlátozás – helyes – meghosszabbításán túl mit is döntött a kormány - reagált a Facebookon Orbán Viktor bejelentésére Karácsony Gergely. A miniszterelnök döntésének lényege az, hogy a kijárási korlátozás határozatlan időre való meghosszabbítása mellett felhatalmazza a polgármestereket, hogy húsvét idejére szükség szerint további szigorításokról határozzanak saját településükkel kapcsolatban. Karácsony csak politikailag tudja értelmezni Orbán bejelentését: bár a kormány kierőszakolta magának a korlátok nélküli felhatalmazást, ám amikor életbevágó döntést kellene hozni, a polgármesterekre úgy tol felelősséget, hogy eszközöket nem ad hozzá - írta. A főpolgármester magához kérette Budapest rendőrfőkapitányát, hogy mutassa be a kijárási korlátozások betartatásával kapcsolatos intézkedési tervét. "Amennyiben a rendőrség úgy ítéli meg, hogy a fővárosi közterületeken a mostani intézkedéseknél szigorúbb korlátozásokra van szükség, és azt érvényesíteni is tudja, az erről szóló döntést a rendőrfőkapitány javaslata alapján azonnal meghozom" - ígérte. Karácsony az RTL Híradójában is elmondta, hogy senki sem tudja értelmezni a miniszterelnök bejelentését. Amíg nincsenek hozzá jogszabályok rendelve, csak arra törekedhetnek, hogy érvényt szerezzenek a már kihirdetett korlátozásoknak.