Nem kell karanténba mennie Romániában a román-magyar határon át ingázóknak

A döntésről tájékoztatják az Európai Bizottságot.

A koronavírus-járvány miatt Málta nem fogad kikötőiben menedékkérőkkel érkező hajókat – közölte a vallettai kormány csütörtökön. „A máltai partok többé nincsenek abban a helyzetben, hogy biztonságos menedéket nyújtsanak a partra szálló migránsoknak” – áll a közleményben. „Emellett nem tudjuk biztosítani a hajókon tartózkodó illegális bevándorlók megsegítéséhez szükséges eszközöket” – tette hozzá a máltai kabinet, amely szerint minden helyi erőforrást a Covid-19 járvány megfékezésére fordítanak, s a menedékkérők partra szállása csak hátráltatná ezeket az erőfeszítéseket. „Ezeknek az embereknek a felelőssége és egyben érdeke, hogy ne veszélyeztessék magukat a kockázatos úton egy olyan ország felé, amely nem képes biztos menedéket nyújtani nekik” – hangsúlyozta a máltai vezetés. Valletta közölte azt is, hogy a döntésről tájékoztatják az Európai Bizottságot. Málta egy nappal azt követően határozott kikötőinek lezárásáról, hogy Olaszország hasonló lépésre szánta el magát. Ennek ellenére továbbra is indulnak Európába tartó, menedékkérőkkel teli hajók az észak-afrikai partokról, a máltai haditengerészet csütörtökön is feltartóztatott egy ilyen bárkát. A fedélzeten lévőket Máltára szállították, ahol kötelező karanténba kerültek. Máltán eddig 337 koronavírus-fertőzöttet és 2 halálesetet jelentettek. Közben továbbra is kikötési engedélyre vár a dél-olaszországi Lampedusa szigeténél a német Sea-Eye nem kormányzati szervezet (NGO) által üzemeltetett Alan Kurdi hajó 150 menekülttel a fedélzetén, akiket hétfőn vett fel. Az Alan Kurdi jelenleg az egyetlen magánkézben lévő hajó, amely Líbia partjainál járőröz.