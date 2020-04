A főváros cáfolja a kormányhivatal cáfolatát

Az önkormányzat nem mondta, hogy a Pesti úton tartott ellenőrzést a kormányhivatal, de járt ott helyettük más.

A fővárosi kormányhivatal olyat cáfol, ami nem is történt meg – válaszolta a Népszava kérdésére a fővárosi önkormányzat sajtóosztálya. Mint arról lapunk is beszámolt , Budapest Főváros Kormányhivatala ma reggel közleményben reagált Karácsony Gergely főpolgármester és a szociális ügyekért felelős helyettese, Gy. Németh Erzsébet korábbi nyilatkozatára. „Tájékoztatjuk a Pesti úti idősek otthonát fenntartó Fővárosi Önkormányzat vezetését, hogy a kormányhivatal népegészségügyi munkatársai eddig nem ellenőrzést végeztek az idős otthonban, hanem segítséget és védőeszközöket nyújtottak az intézményvezetésének a helyzet kezeléséhez, miután láthatóan a fenntartó ezekről nem gondoskodott hiánytalanul. Az ellenőrzés most jön, miután szerdán az országos tisztifőorvos elrendelte az idős otthonok kötelező ellenőrzését” – fogalmazott a Sára Botond, Józsefváros korábbi fideszes polgármestere által vezetett hivatal. A fővárosi önkormányzat erre azt válaszolta, hogy a hivatalos közleményekben, illetve Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-bejegyzéseiben nem szerepelt az az állítás, miszerint a Pesti úti otthonban tartott ellenőrzést a kormányhivatal. A fővárosi fenntartású intézményekben – négy másik otthonban – vizsgálódott a kormányhivatal, és azokban mindent rendben talált. A kormányhivatal a következő megállapításokat tette: kevés az egészségügyi végzettségű ápoló (mert ez nem egészségügyi intézmény, hanem szociális), így az esetleges orvosi eseteket, fertőzöttek ellátását helyben nehéz szakszerűen megoldani. Értelemszerűen a munkaerőhiány a fővárosi intézményeket is sújtja, mint az ország összes szociális intézményét. Kevés az olyan intézmény, ahol állandó orvos van, de a jogszabályban előírt óraszámban biztosítják az orvosi ellátást. Megállapították azt is, hogy több védőfelszerelésre lenne szükség, hogy azok folyamatosan rendelkezésre álljanak. A főváros és az intézmények folyamatosan szerzik be a védekezéshez szükséges eszközöket, amire folyamatos igény mutatkozik, a leggyakrabban megfogalmazott: az FFP2 és 3 maszk, védőruha és a gumikesztyű, érintés nélküli lázmérő. Ezen eszközökre azonban oly nagy a kereslet, hogy állandó szerződött beszállítóink nem tudják a szükséges mennyiséget időben biztosítani, ahogy ezt tapasztalja az országban minden szociális és egészségügyi intézmény – emelte ki a fővárosi önkormányzat. Ami van, azt is megnövekedett áron tudják csak szállítani. Hozzátették: ezért tesz erőfeszítéseket a főváros, többek közt a kormányhoz is fordultunk, egyelőre eredménytelenül. Ezek a megállapítások nem utalnak a kormánypárti sajtó által felvetett súlyos mulasztásokra.