Nagymarost teljesen lezárják a hosszú hétvégén a nem helyi lakosok elől

Nem lehet lezárni a területet.

A Városliget Zrt. arra kér mindenkit, hogy a koronavírus-járvány miatt a hosszú hétvégén ne menjen a Városligetbe, csak a jogszabályban engedélyezett módokon használja a parkot. A Városliget Zrt. pénteki közleményében azt írta: a Városliget sajátos adottságai miatt fizikailag nem lezárható.

Tájékoztattak arról is, hogy levélben kérték Budapest rendőrfőkapitányát és a fővárosi rendészeti igazgatóság vezetőjét, hogy a húsvéti hosszú hétvégén fokozottan ellenőrizzék a kijárási korlátozások betartását a Városligetben. Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délután jelentette be , hogy nem vezetnek be a jelenleginél szigorúbb kijárási korlátozásokat a járvány miatt, de a jelenlegi szabályozást határozatlan időre meghosszabbították, a polgármestereket pedig felhatalmazták, hogy húsvét idejére, hétfő éjfélig a saját településekre az általánostól eltérő, szigorúbb szabályokat hozzanak. Ennek megfelelően már több településen és fővárosi kerületben lezártak parkolókat, illetve megtiltották a tartózkodást egyes közterületen. Karácsony Gergely főpolgármester a Margitszigetet, a Római partot és az Óbudai szigetet is lezáratta. Az egyre bővülő listát ebben a cikkünkben követhetik.