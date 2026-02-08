Az ideiglenes intézkedés körülbelül 150 embert érint.
Civil szervezetek tiltakoztak, de a vízszolgáltató DMRV szerint a fákat hatósági engedéllyel vágták ki még a nagy nyári aszály előtt, hogy akkor is megfelelő minőségű vizük legyen a környéken élőknek.
Vitályos Eszter kormányszóvivő fotózta le a hüllőt, aztán homokzsákpakoló önkéntesek toborzásába kezdett.
Nagymaros, Vác és Dunakeszi is felkészült az elmúlt évtized legnagyobb árvízi tetőzésére, amelyet szombat hajnalra várnak. Találkoztunk katonákkal is, de sokszor nincs rájuk szükség, csak felügyelték a gátat.
Szentendrén felkészültek a mentőállomás áthelyezésére.
Esőben szökdelés, batikolt ruhák és mosolygós arcok – a Waldorfeszt pénteki napján jártunk, ott, ahol szivárvány alatt táncolva még világbéke sem tűnik elérhetetlennek.
Az egyik tehervonat múlt szombati kisiklása miatt megrongálódott többi sínpálya helyreállítása még két hétig is eltart.
A tartálykocsik üresek, de nincsenek kitisztítva, ezért a MÁV vegyi elhárító csapata és a katasztrófavédelem szakemberei is megvizsgálják őket.
A korszakos jelentőségű zongoraművész-zeneszerzőre, Szabados Györgyre emlékeznek barátai, muzsikustársai, tanítványai Nagymaroson.
A szakaszon addig pótlóbuszokkal vagy vonatpótló hajókkal lehet utazni.
Az égő házból a szomszéd hozta ki az eszméletlen férfit, akit rendőrök próbáltak újraéleszteni, de annyi füstöt lélegzett be, hogy már nem lehetett rajta segíteni.
Nyolcszáz köbméternyi kő zúdult a vasúti pályára, hetekig tart még a törmelék és a sár eltakarítása.
A rendelkezés már hatályba is lépett.
A személyautó sofőrje a helyszínen belehalt sérüléseibe.
A tűz a Galagonya utcában keletkezett, a körülményeket vizsgálják.
Késsel rabolták ki a nagymarosi jegypénztárat július 19-én. A Pest megyei nyomozók most egy 28 éves férfit vettek őrizetbe a bűncselekménnyel összefüggésben.
Megkezdődött a nagymarosi gátberuházás utolsó szakasza - közölte a település független polgármestere csütörtökön.