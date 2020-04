"Nem néz ki jól" - Orbán ma a Szent Imre Kórházban vizitelt

A miniszterelnök az előzetes bejelentés nélkül lezajlott látogatásról ezúttal is videót tett közzé.

Péntek reggel a budapesti Szent Imre Kórházban tartott ellenőrzést Orbán Viktor miniszterelnök. Az előzetes bejelentés nélkül lezajlott látogatásról ezúttal is videót tett közzé a közösségi oldalán - tájékoztatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-t. A kormányfőnek Bedros J. Róbert főigazgató számolt be az intézmény járványügyi felkészültségéről, az eszközgazdálkodásról és a személyi feltételekről. Közösen megtekintették a koronavírusos betegek ellátására fenntartott kórtermeket. A miniszterelnök a kórházban egy elsőéves orvostanhallgatóval és két mentőtiszthallgatóval is találkozott, mindhárman önkéntes segítőként tevékenykednek. A videón az is látszik, ahogy a kórtermekben megtekintették a betegeket. Az egyik kórteremben a kórházi dolgozó elmondása szerint két kivizsgálásra váró ember feküdt. Egyiküket lélegeztetni kellett, a másik nem szorult rá. A másik kórteremben azonban három igazoltan koronavírusos beteget ápoltak, ők mindhárman lélegeztetőgépen voltak. A miniszterelnök ezt látva meg is jegyezte, hogy „nem néz ki jól”. Amikor a kormányfő elbúcsúzott a kórházi dolgozóktól, kölcsönösen erőt kívánva egymásnak, Orbán Viktor még hozzátette:

„Önöknek is, mert lesz itt teendő bőségesen”.