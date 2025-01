Szent-Imre kórház - Sajtópereket indítanak

Ez az a kórház, ahol a múlt héten tört ki a botrány, miután hét altatóorvos, köztük az osztályvezető is bejelentette távozását az intézményből. Futó Barnabás, a kórház jogi képviseletével megbízott ügyvéd most a távirati irodának azt mondta, hogy a sajtóban rendkívül sértő megnyilvánulások jelentek meg, egyes médiumok két érintett fals információit adták le minden kontroll és a kórház megkérdezése nélkül. Ezt azt jelenti - közölte - hogy megsértették a kórház jó hírnevét, ezért személyiségi jogi pereket indítanak, amelyekben jelentős sérelemdíj megállapítását kérik majd. Az intézmény orvosigazgató-helyettese pedig azt közölte: a gyógyító munka továbbra is zavartalanul folyik annak ellenére, hogy a közelmúltban két osztályáról is felmondtak orvosok vagy jelentették be távozási szándékukat.