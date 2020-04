Karácsony Gergely borított: dokumentumokat hozott nyilvánosságra

Csak kérni lehet a polgármestereket arra, hogy arányos és bölcs döntést hozzanak, amikor településükön kijárási korlátozásokat vezetnek be – mondta Szabó Attila, a TASZ munkatársa.

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délután, a közösségi oldalán jelentette be: arról határozott a kormány, hogy külön jogosítványt ad a polgármestereknek, akik a húsvéti hosszú hétvége idejére, pénteken nulla órától hétfő éjfélig a saját településükön speciális, szigorító szabályokat vezethetnek be. Később megjelent az erről szóló kormányrendelet is, ami azonban nem tartalmazott bővebb részleteket. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) korábban azt az álláspontot képviselte, hogy polgármester és önkormányzat nem, csak az Országgyűlés és csak törvényben hozhat alapjogot korlátozó intézkedéseket. Normális körülmények között ez így is van – hangsúlyozta Szabó Attila, a szervezet jogásza. A mostani rendkívüli helyzet azonban rendkívüli intézkedéseket követel, a törvények helyét ideiglenesen a rendeletek vették át. Lehet azt mondani, hogy vitatható az eljárás, amellyel a kormány szabad kezet adott a polgármestereknek, de ez pillanatnyilag indokoltnak tűnik – állapította meg a TASZ szakértője. A polgármesterek lehetőséget kaptak rá, hogy saját hatáskörükben alapjogot korlátozzanak (szabad mozgás), és arra is, hogy az intézkedésnek érvényt szerezzenek. Ha valaki sérelmesnek találja a helyben hozott rendeletet, akkor elvileg a törvényességi felügyeletet ellátó kormányhivatalhoz fordulhat. Praktikus szempontból ennek nincs jelentősége, hisz egészen biztos, hogy húsvét hétfő éjfél előtt (ameddig a polgármesterek rendkívüli felhatalmazása érvényes) a kormányhivatal indokolt esetben sem tudja visszavonatni a kifogásolt intézkedést. Legfeljebb majd utólag juthat arra a következtetésre, hogy a panaszosnak igaza volt. Eső után köpönyeg. A pillanatnyi helyzetben – jelentette ki Szabó Attila – csak kérni lehet a polgármestereket arra, hogy bölcs, az alapjogokat szükséges és arányos mértékben korlátozó döntéseket hozzanak. Ehhez képest például Nagykovácsi vezetése úgy döntött, hogy lényegében bejárási tilalmat rendel el. A fővárosi kirándulók körében rendkívül népszerű Pest megyei település honlapján azt írták: csak azok hajthatnak be, akik ott laknak vagy ott dolgoznak, mindenki mást Nagykovácsi határában visszafordítanak. Székesfehérvár is figyelemre méltó intézkedésekről döntött: közterületen – az egy háztartásban élők kivételével – kizárólag egyedül, más személytől legalább 10 méteres távolságot tartva lehet tartózkodni. Elrendelték azt is, hogy a 18 évesnél fiatalabbak este 8 és reggel 6 között – egészségügyi szükséghelyzet kivételével – nem lehetnek közterületen.