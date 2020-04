Antibiotikumok, kábító fájdalomcsillapítók kivitelét tiltották meg

A mentőszolgálat által végzett második körös tesztek eredményeként talált újabb 56 beteget a Népszava információi szerint pénteken három fővárosi kórházba szállították.

Ide-oda csapódó labda vagyunk a nagypolitika pingpongasztalán – így kesergett a Pesti úti idősotthon egyik munkatársa a Népszavának. Az eredetileg 544 főt ellátó, napok óta vesztegzár alatt lévő otthonban – ahol a péntek esti adatok szerint 207 gondozott koronavírus-tesztje lett pozitív – egymásnak adja a kilincset az országos tisztifőorvos, a főpolgármester-helyettes és a Bajcsy-Zsilinszky Kórháza főorvosa. Közben a kormánypárti média munkatársai szinte megostromolták az intézményt. Járványügyi és ezzel párhuzamosan politikai gócponttá alakult a Pesti úti idősek otthona.Az intézménybe csütörtök délután hatalmas készültséggel vonult ki az Országos Mentőszolgálat, sőt még egy csuklós buszt is bevetettek a koronavírussal fertőzött idős emberek elszállítására. A betegeket a hivatalos tájékoztatás szerint a Korányi Országos Pulmonológiai Intézetbe szállították. Erről azonban még a hozzátartozókat sem lehetett tájékoztatni addig, amíg ezt Müller Cecília országos tisztifőorvos pénteken be nem jelentette az Operatív Törzs tájékoztatóján. A tisztifőorvos azt is hangsúlyozta, hogy csütörtökön személyesen is meggyőződött a Pesti úti idősek otthonában uralkodó állapotokról Gy. Németh Erzsébet szociális ügyekért felelős főpolgármester-helyettessel együtt. Utóbbi elmondása szerint a tisztifőorvos a helyszínen felvett jegyzőkönyvben csupán apróbb hiányosságról tett megállapítást: például arról, hogy a földszinti férfi vécében nem volt felmatricázva a kézfertőtlenítő flakon. Ez azért is érdekes, mert Müller Cecília korábban súlyos hiányosságokra utalt. Csütörtökön a Pesti úti otthonban járt annak a Bajcsy Zsilinszky Kórháznak a főorvosa is, ahova járvány előtt és járvány idején is a betegeket szokták szállítani. A fővárosnak átadott információ szerint a kórház vezetője mindent rendben talált. A mentőszolgálat által végzett második körös tesztek eredményeként talált újabb 56 beteget a Népszava információi szerint pénteken három fővárosi kórházba szállították. Az első 200 tesztet a fővárosi önkormányzat végeztette, ezek révén derült ki egyáltalán, hogy az intézményben megjelent a vírus. A fertőzöttek száma péntekre 200 fölé emelkedett. A halálesetek száma hét volt. A tisztifőorvos végül három intézkedést rendelt el – de nem aznap, amikor az intézményben járt, hanem csak egy nappal később, pénteken: előírta a folyamatos orvosi ellátást, a gondozók és ápolók oktatását a fertőzések megelőzésére, és a megfelelő fertőtlenítőszerek alkalmazását. Úgy tudjuk, az idősotthon teljes fertőtlenítése pénteken megkezdődött, a lakók állapotát megerősített orvosi szolgálattal folyamatosan monitorozzák, megfelelő szerek pedig a fenntartó szerint eddig is rendelkezésre álltak. Olyannyira, hogy a városvezetés már akkor megkezdte a védőfelszerelések beszerzését, amikor a hivatalos tisztifőorvosi kommunikáció szerint a maszkok viselése még csak ajánlott se volt. – A főváros rendelkezésre bocsátja a szükséges forrásokat védőeszközök beszerzésére – ezt egy másik fővárosi intézmény vezetője, Szabóné Varga Valéria, a három telephelyen 652 idős embert ellátó Kamaraerdei Úti Idősek Otthona igazgatója is megerősítette a Népszavának. Mint mondta, szerinte az elmúlt napokban méltatlanul indítottak támadást a fővárosi idősotthonok ellen. A Kamaraerdei úti otthonban egy lakó koronavírustesztje lett eddig pozitív, de ő is a kórházi kezelése alatt fertőződött meg. Alapos a gyanú arra, hogy a főváros másik idősotthonába a Rózsa utcaiba is kórházból hurcolták be a koronavírust. Ott hét fertőzöttet találtak. Müller Cecília pénteken bejelentette, hogy az ország egész területén ellenőrzik az idősotthonokat, hiányosság esetén pedig azonnal intézkednek. Arról viszont nem szólt, hogy az idősotthonokban élőket, illetve dolgozókat tesztelni fogják-e. A többi fővárosi otthonban az önkormányzati tesztekben bíznak. Időközben Erzsébetváros polgármestere, Niedermüller Péter is bejelentette, hogy a kerületi idősotthonok valamennyi lakóját és dolgozóját tesztelik. A kialakult járványügyi helyzet közben jó ürüggyé vált az ellenzék támadására. A kormánypárti politikusok egymást követő bíráló nyilatkozatai után péntek reggel Orbán Viktor kormányfő is felvette a stafétabotot: „Az ellenzék még egy idősotthon működtetésével sem képes megbirkózni”. Karácsony Gergely Facebook-válaszában hosszan sorolta, hogy mi mindennel kellett megbirkózni az elmúlt napokban. Például azzal, hogy a fővárosi idősotthonokba és a hajléktalan-ellátásba is küldtek vissza a kórházak olyan embereket, akiket nem teszteltek és a több európai országgal ellentétben Magyarországon még mindig nem kezdték meg az összes idősotthon szűrését. Ezzel a kormánynak kellene megbirkóznia, mert ez az ő dolga. Meg azzal is, hogy a főváros azzal, hogy saját hatáskörben, saját beszerzéssel elkezdte az idősotthonainak szűrését, valójában életmentő beavatkozást hajtott végre. Karácsony azt írta: „Nehezen birkózom meg azzal, hogy belegondoljak, mi történt volna, ha mi nem kezdjük el magunk a szűréseket és nem állunk a nyilvánosság elé.”: bizonyítékokkal tudja alátámasztani, hogy három hete hiába kérik a kormány illetékeseit, a kormányhivatal vezetőjét, az egészségügyért felelős minisztert és a tisztifőorvost is, hogy ne küldhessenek vissza a kórházak idős embereket az idősotthonokba, negatív koronavírus-teszt nélkül.