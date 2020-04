Müller Cecília visszamenőleg is ki fogja vizsgáltatni, történt-e mulasztás a Pesti úti idősotthonban

Újabb 56 fertőzöttet találtak az intézményben egy nap alatt.

Sajnos az elmúlt napon is viszonylag magas számban emelkedett a fertőzöttek száma – közölte Müller Cecília az operatív törzs szombat délelőtti sajtótájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy már 1310-re nőtt az igazoltan koronavírusos betegek száma , és újabb nyolc embert veszítettünk el a vírus következtében. Ezzel 85 főre emelkedett az elhunytak száma, 115-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. A laboratóriumi vizsgálatok száma jelentősen nőtt, körülbelül 32 ezer vizsgálatot végeztek el eddig. Kijelentette, hogy az elmúlt napok érdeklődését leginkább a Pesti úti idősotthonban történtek váltották ki, ahol további 56 fő bizonyult pozitívnak az elmúlt egy napban. Eddig összesen 198 koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak az otthonban. Őket a Korányi, a Bajcsy és a Szent János Kórház fogadta be.

A tisztifőorvos elmondása szerint jó állapotban vannak, senki nincsen közülük intenzív osztályon, és nem szorul lélegeztetésre. Őket azért szállították kórházba, hogy ha hirtelen romlani kezd az állapotuk, akkor azonnal kapjanak segítséget. Ezzel jelentősen megcsappant az a létszám, akik még az otthonban vannak és negatívak, de jelenleg ők is el vannak különítve.

Arról, hogyan kerülhetett be ebbe, illetve a többi intézménybe a fertőzés, azt mondta, hogy az már nagyon kevéssé utolérhető, mivel mindenhol ott van a vírus, és bárki átadhatja azt bárkinek. Müller Cecília kijelentette, hogy úgy tudják, egy dolgozó vihette be az otthonba a vírus, de az intézményi zárlat előtt is bekerülhetett akár az otthonba.

Vasárnap a Magyar Honvédség bevonásával megkezdik a teljes fertőtlenítést az intézményben. A tisztifőorvos visszamenőleg is ki fogja vizsgáltatni, hogy történt-e bármilyen mulasztás vagy ellátási zavar, ami akadályozhatta a vírus felfedezését. Hangsúlyozta, hogy biztosítani kell a dolgozók oktatását, továbbképzését, a takarítókét is. Ellenőrizni fogják ezek betartását, és értékelni fogják a történteket. Müller Cecília ismét kérte, hogy húsvétkor is mindenki maradjon otthon. A tisztifőorvos azt is javasolta, hogy ne együk túl magunkat, ne a hűtőszekrény legyen a stresszoldás eszköze, inkább tartsuk egymással a kapcsolatot. Azt tanácsolta, hogy a nehezebb ételeket inkább reggelire fogyasszuk. Az országos tisztifőorvos elnézést kért azért, amiért pénteken véletlenül egy Márai-idézetet Wass Albertnek tulajdonított, majd áldott húsvétot kívánt.

Kiss Róbert alezredes elmondta, hogy tegnap összesen 5 teherszállító repülőgép érkezett Magyarországra védőeszközökkel: maszkokat, kesztyűket hoztak többek között. Eddig 17 490 házi karantént rendelt el a hatóság, 163 413 ellenőrzést hajtottak végre, ez utóbbiak száma a karanténok számának növekedésével párhuzamosan emelkedik. Már több mint 500 embert megbírságoltak a házi karantén szabályainak megsértése miatt. Az üzleteket továbbra is ellenőrzik, emiatt 39 alkalommal szabtak ki bírságot. Budapesten az elmúlt napon 941 szabálysértést állapítottak meg, és 183 alkalommal szabtak ki helyszíni bírságot. Emlékeztetett arra, hogy pénteken hatályba lépett a kijárási korlátozás meghosszabbítása. Péntek óta a munkába járók ingázhatnak a magyar-román határon, de ez a battonyai átkelőre még nem vonatkozik. A tegnapi napon egy 59 éves igazoltan koronavírusos férfi engedély nélkül távozott az Uzsoki Kórházból, de később visszatért. Ellene a rendőrség szabálysértési eljárást indít. Az ezredes kérte, hogy a karantén előírásait mindenki tartsa be. Újságírói kérdések: Kérésre a rendőrség vidéken és a fővárosban is segít a polgármestereknek betartatni a kijárási korlátozásokat, akár a péntek óta hatályos felhatalmazásuk alapján hozott szigorúbb szabályokét is. Az M1 kérdésére Müller Cecília azt felelte, hogy a Pesti úti idősotthonban regisztráltak fertőzések is befolyásolták az országos adatokat, de a járvány terjedése ettől függetlenül is felgyorsult. Ezért ismét azt kérte, hogy mindenki maradjon otthon. A Népszava érdeklődésére, hogy felülvizsgálják-e az ingyenes parkolást, Kiss Róbert azt válaszolta, azért tették ingyenessé a parkolást, hogy kevesebben használják a tömegközlekedést. Közölte, hogy ez nem azt jelenti, hogy az utcára hívják az embereket, és kérte, hogy az autót is csak alapos indokkal használják. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője bejelentette, hogy legközelebb kedden tart sajtótájékoztatót az operatív törzs, de a kormányzati tájékoztató oldalon továbbra is közlik az adatokat.