Május 4-éig meghosszabbították a korlátozásokat Olaszországban, de keddtől kinyithatnak a könyvesboltok

Az EU-ban másutt elképzelhetetlen és sok tagállamban alkotmányba is ütközne az önkormányzatok, régiók támogatásának csökkentése.

Az Európai Unióban példátlan, hogy a magyar kormány a koronavírus járvány ürügyén von el pénzt az önkormányzatoktól. Összeállításunkban bemutatunk néhány példát a tagállamokban érvényes szabályozásra. Németországban több szempontból sem merülhetne fel az önkormányzatok bevételeinek elkobzása. Föderális államról lévén szó, a tartományok pénzügyeiről a helyi kormányok dönthetnek, ezért ez eleve az alaptörvénybe ütközne. A szövetségi parlament sosem szavazna meg egy ilyen döntést , s ez még akkor sem merülne fel, ha a mindenkori kormány kétharmados többséggel rendelkezne. Németországban ugyanis kiemelten kezelik a helyi fejlesztéseket. A kabinet nagyvonalú mentőcsomagot indított útjára, amely 400 milliárd euróval garantálná a német vállalatok fennálló adósságát. Az állami garancián túl további 100 milliárd euró áll rendelkezésre vállalati tulajdonrészek állami megvásárlására, a válság elmúltával az állami tulajdonrészeket újra privatizálnák. Emellett további számos intézkedéssel segítik a vállalkozókat, a munkavállalókat.



Ausztria alkotmánya hasonlít a némethez. Szintén föderális, szövetségi államról van szó, tartományokkal és helyi pénzügyminisztériumokkal. Ausztria 38 milliárd eurós segélycsomagot jelentett be a munkahelyek megmentésére. A francia állam különösen nagyvonalú a csökkentett munkaidőben foglalkoztatottak bérének átvállalása tekintetében. A fizetés 84 százalékát állja az állam. (Németországban ennél kevesebbet, csak 60, egy gyermek esetén 67 százalékát.) Emmanuel Macron elnök egyéb adózási könnyítéseket is bejelentett még március 18-án. A 45 milliárd eurós sürgősségi csomagot nem a helyi önkormányzatok pénzének elvételével, hanem a meglévő költségvetési forrásokból finanszírozzák. Csütörtökön további 100 milliárdos csomagot jelentett be Bruno Le Maire gazdasági miniszter. Háromszorosára emelik a szociális alapot, könnyebb is lesz majd hozzájutni ezen támogatáshoz és az egészségügyi kiadásokat is tovább növelik. Spanyolországban eleve kényes kérdés a régiók támogatása. A tartományok saját parlamenttel rendelkeznek, ám pénzügyekben meg van kötve a kezük. A katalán függetlenségpártiak egyik érve éppen az, hogy Madrid kevesebbet oszt vissza, mint amennyit a tartomány betesz a közösbe. Pedro Sánchez miniszterelnök számára fel sem merülhet a tartományok támogatásának csökkentése - ez kormányának azonnali bukását jelentené. Szintén elképzelhetetlen egy ilyen intézkedés a koronavírus által eddig a legerősebben sújtott, szintén erős tartományi önkormányzatisággal rendelkező Olaszországban.