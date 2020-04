Elvenné a kormány a kulturális területen dolgozók közalkalmazotti státuszát

A versolvasáshoz nem kell kilépnünk a lakásból, bármikor egy kötet után nyúlhatunk, vagy rákereshetünk az interneten kedvenceinkre. Ünnepeljük ma és minden nap a magyar költészetet.

Száztizenöt évvel ezelőtt, április 11-én született József Attila, és 1964 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar költészet napját. A nyilvános megemlékezések, irodalmi estek, szavalóversenyek idén ugyan elmaradnak, ünnepelhetünk otthonunk falai közt is, vagy akár a közösségi média felületeken, ahol évről évre sokunk üzenőfalát ellepik ismerőseink kedvenc versei. Ezúttal a favoritok mellett az önkéntes karantén ihlette írások is hódítanak, amelyek a bezártság elviselését is megkönnyíthetik. Nyáry Krisztián szintén e céllal indította el Karanténkoszt című verskihívását, amelyhez sokan csatlakoztak az elmúlt hetekben. „Kollégám, Hevesi Judit Németországban vészeli át ezeket a napokat, és vigasztalásul küldtem neki az első versikét, amire ő válaszolt is: ezt aztán közzétettük, hogy bárki csatlakozhasson, és elindult a játék. A limerick alapvetően játékos műfaj, ritkán nevezhető esztétikai értelemben az irodalom csúcsának, de valamiféle görbe tükröt mutathat az adott helyzetnek, amiben vagyunk” – nyilatkozta lapunknak az író, irodalomtörténész. Nyáry Krisztián elmondta, a magyar történelem bőven kínál válsághelyzeteket, amelyek az írók életét is befolyásolják. „A háború, éhezés, üldöztetés, menekülés, bujdosás vagy a betegség az életművek szintjén is megjelennek. Nem is nagyon találunk olyan írói, költői életművet, ahol ne lenne ez meghatározó. Ám többnyire nem azok a legmaradandóbb művek, melyek akkor születnek, amikor épp benne vagyunk egy krízisben, hanem van egyfajta érési folyamat. Ezért az alkalmi versek – mint amik a karanténban íródnak – kevéssé időtállóak szerintem, de nincs kizárva, hogy már megszületett egy halhatatlan mű.” Az író kiemelte, békeidőben sok szó esik arról, mi végre van a művészet: nem túl sok-e, miért kell művészeket eltartania az államnak. Ebben a helyzetben viszont érdemes arra gondolni, mi lenne velünk a karanténban, ha nem lennének filmek, zenék, könyvek. Hangsúlyozta, „a művészetnek és ezen belül az irodalomnak egyik funkciója, hogy megismerhetjük mások érzelmi tapasztalatait, hogy nekünk könnyebb legyen, amikor ugyanaz elér minket: a fájdalom, a gyász, a veszteség, a szeparáció, a boldogság vagy az eufória. Mindenféle érzelmet könnyebb feldolgozni, ha irodalmi alkotásban már találkoztunk vele.” A magyar költészet napja kapcsán Nyáry Krisztián megjegyezte, ahogy más irodalmi események – amelyek most részben az online térben valósulnak meg – ez a nap is arra jó alkalom, hogy ráirányítsuk a figyelmet az irodalomra. „Én azt tanácsolom mindenkinek ebben a helyzetben, kezdje, vagy zárja azzal a napokat, hogy verset olvas. Nagyon jól lehet erőt meríteni belőlük.”

Nyáry Krisztián: Karanténkoszt Volt egy úr, lakhelye lakása, korábban nem volt ez szokása. Hiába karantén, unta a kanapén, érezte közel már bukása. Nem tudta, mit tegyen tényleg. Maradni lett vón a lényeg, nem bírta bezárva, elment a bazárba, bezabált, s meghízott végleg. (Az író által Facebookon elindított kihíváshoz sokan csatlakoztak. Ezekből közlünk most részleteket.) Hevesi Judit folytatása: Volt egy nő, kinn lakott németbe’, karantén lépett ott életbe, mit főzzön, nem tudta, kezét már megmosta, éttermet álmodott révedve. Csülköt és malacot enni egyedül elég nagy semmi, kutyája ugatja: corvona (német már benne az orgona). De legalább nem kell Ikeába menni Gryllus Dorka és Simon Kornél folytatása: Volt egy hölgy, lakhelye filmszett, Csakhogy azt becsukták mindet, De jó, van lakása, Örül a családja, Hogy most már nagy végre itt lett. Volt egy úr, lakhelye a Saab-ja Egyszercsak nem lett már munkája Kettlebel-t ragadva kiállt az udvarra edzett és szart a világra. Kiss Judit Ágnes folytatása: Az ember fajtája koronként meg kell hogy szokja a karantént. Ül saját mocskába, nem megy a kocsmába, nem lát egy darabig boron ként.

Rendhagyó ünneplés A költő szülőházában, a Gát utcai József Attila Emlékhelyen minden évben színes programokkal készülnek e napon, ám most az intézmény is az online térbe költözött. A születésnap alkalmából ezévben Ferencvárosban élt, illetve most is a kerületben élő írókról, költőkről készített portré sorozattal, és a „Minden napra egy vers” projekttel – amelynek keretében kortárs költők mondják el egy-egy versüket – várják a látogatókat az emlékhely Facebook-oldalán. Ezenfelül látványos tartalmakkal és egy verses kihívással igyekeznek felhívni a figyelmet József Attila születésnapjára – tudtuk meg Losonczy Attila művelődésszervezőtől. „Az Emlékhelyet szép számban szokták iskolás csoportok felkeresni, mivel ez most nem lehetséges, a kiállítás kép- és szöveganyagából összeállítottunk a magyartanárok számára egy digitális oktatáshoz felhasználható segédanyagot, ezt e-mailben lehet igényelni. Elmaradt szavalóversenyünket előreláthatóan májusban fogjuk újra meghirdetni, a szakmai zsűri a versenyzők által beküldött videókat fogja értékelni” – részletezte Losonczy Attila terveiket. Az irodalom erejéről bezártság idején a művelődésszervező így nyilatkozott: „Jelenleg fokozottan igaz a Claude Roy-tól mottónkul választott idézet: »Az irodalom teljesen haszontalan; egyetlen haszna, hogy élni segít!« Az irodalom fejlesztheti az empatikus készséget, segít az elmélyülésben, és újraértékelni eddigi életünket. Szokatlan helyzetben vagyunk, hiszen a mindennapok rohanása helyett kénytelenek vagyunk leállni. Nem utolsó sorban most akár időt szakíthatunk az eddig kimaradt olvasmányokra is.”

Balogh István: Vesztegzárban Ránk csapják az ajtót. Zár kattan. Csillagos éj. Csapodár hajnal. Napocska szelíden kitüntet. Kint kézzel ver Isten, így büntet.



Szabó Ádám: Ujjgyak önmagába zárt az én négy fal egy agy képzelet azt súgja a karantén külvilág most ég veled ám a vágy még rám tekint eljátszadozik velem nemsokára vár a kint a remény a lételem

Posztolj verset otthon Az évek óta népszerű „Posztolj verset az utcára!” akciót is a megszokottól eltérő módon rendezik meg. A gerilla versposztolást elindító Gittegylet felhívása így szól: „Kitetted a kedvenc versedet a hűtőre? Kiragasztottad az ablakba? Szelfiztél vele? Felmondtad videóra? IDE VELE!” A szervezők azt kérik a résztvevőktől, a kreatív otthoni megoldásokról készült képeket, videókat a „Posztolj verset – Karantén verzió” című Facebook-eseménybe töltsék fel április 18-ig.

Lackfi János verse: Akkor is szeretsz majd engem, ha az erkély lesz a Grand Canyonod, a vécé a Niagarád, a lépcsőház a Macchu Picchud, az edénykupac az Eiffel-tornyod, az égbolt a lélegeztetőgéped? Akkor is szeretsz majd engem, ha a nappalid lesz a vendéglőd, a konyhád a kocsmád, a mélyhűtőd a hangulatos fagyizód, a mobilod a legjobb barátod? Akkor is szeretsz majd engem, ha a parkett lesz a bowling-termed, az előszobád a focipályád, a galériád a kondistúdiód, a hifitornyod a kedvenc bandád, a ruhásszekrényed a tavaszi és nyári kollekciód, a fürdőszobád a kozmetikusod, a párod a hollywodi szélesvászon? Akkor is szeretsz majd engem, ha a Monopoly lesz a vállalkozásod, az internet a szörfparadicsomod, a polcod a National Library, a fotelod a Porschéd, a családod az állatkerted, a kanapéd a játszótered, a szobasarkod a templomod, a lehunyt szemed mögötti végtelen térség a világod?