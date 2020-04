Ismét kitört az Anak Krakatau vulkán

Nem meglepő, hogy a magyar közszolgálati média kipécézi mindazokat, akik a koronavírus-járvány terjedése kapcsán tömeges tesztelést javasolnak, e tekintetben ugyanis a harmadik világ szintjén áll Magyarország. Megelőz minket Palesztina, Chile, az afrikai Djibouti, de még a koldusszegény Venezuela is.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már hetekkel ezelőtt figyelmeztetett arra, hogy a minél több mintavétel rendkívül fontos, hiszen így lehet elkülöníteni azokat is, akik nem rendelkeznek a koronavírus tüneteivel. Ettől függetlenül nálunk még mindig csak 31 961 az összes teszt száma úgy, hogy Csehországban már napi 8 ezer tesztre képesek, hamarosan pedig ezt 20 ezerre emelik. De hiba lenne a csehekhez hasonlítani a magyar tesztelések számát, a koronavírussal kapcsolatos adatokat felsorakoztató Worldometers honlapja szerint sokkal inkább a legszegényebb európai országokhoz kellene viszonyítanunk. Szó se róla, az Európai Unión belül vannak nálunk rosszabbul teljesítők is, Bulgária és Románia. Előbbi országban egymillió főre lebontva 2663, utóbbiban 3081 tesztet végeztek, nálunk ez a szám 3308. Szoros versenyt folytatunk Kazahsztánnal, nyolccal előzzük meg a közép-ázsiai országot. Nem sokkal jár előttünk Görögország (3409) és Lengyelország (3423) sem. Az azonban sajátos, hogy még a nem európai unió tag Észak-Macedónia is előttünk jár 3673-mal és Montenegró is megelőz bennünket, hiszen Crna Gorában egymillió lakosra bontva eddig 3708 mintavételt vettek. Horvátország is már 3822-nél jár. Szlovákia már szinte utcahosszal előz meg bennünket (4734). A Cseh Köztársaság pedig behozhatatlan előnnyel vezet, ez a szám náluk már 11 232. A tesztelés tekintetében az EU államai közül Luxemburg áll a legjobban, ahol egymillió főre 45166 mintavétel jut. Második Málta 36 273-mal, harmadik pedig Észtország 22 205-tel.