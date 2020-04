A remény üzenetét hirdette a pápa

Isten segítségével sikerül leküzdeni a jelenlegi nehézségeket. Húsvét üzenete reményt ad mindannyiunk számára, s ezt az üzenetet mindenkinek, a szintén szenvedő nem hívőknek is el kell juttatni – hangoztatta Ferenc pápa szombat esti szentmiséjén.

„Tutto andrà bene”, azaz „Minden rendben lesz”. Így biztatják egymást az olaszok a koronavírus-járvány pusztítása közepette, ez a felirat olvasható egy sor házon, erkélyen. S ez a gondolat volt a Ferenc pápa által szombaton este mondott feltámadási szentmiséjének vezérmotívuma is. A majdnem teljesen üres Szent Péter bazilikában tartott, megrendítő szertartáson az egyházfő kifejtette, Isten segítségével minden jóra fordul, még ebben a nehéz, kilátástalannak tűnő helyzetben is. „’Minden rendben lesz’ – mondjuk kitartóan ezekben a hetekben, belekapaszkodva emberiségünk szépségébe és bátorító szavakat csalogatva elő szívünkből. De a napok múlásával és a félelem növekedésével a legmerészebb remény is elpárologhat. Jézus reménye másmilyen. Szívünkbe helyezi annak bizonyosságát, hogy Isten mindent jóra tud fordítani, mert még a sírból is életet hoz világra.” – mondta a pápa a Magyar Kurír tudósítása szerint. Csakúgy, mint a nagycsütörtöki, valamint a nagypénteki szertartáson, ezúttal is a fájdalom, a komolyság tükröződött a pápa arcán, aki pontosan tudatában van annak, milyen nehéz időszakban kell terelnie a hívők és nem hívők milliárdjait. A szentmise elején égő gyertyával ment a bazilikába. Később, Krisztus feltámadásának hirdetésekor megszólaltak a harangok, nagycsütörtök óta először. (Nagypénteken úgynevezett csonka misét tartanak.) A pápa kiemelte: „Győzd le a gonoszt, ami megkörnyékezte az embereket” – emelte ki, nyilvánvalóan a koronavírusra asszociálva. Hogy nem csak a katolikusokhoz szólt, e kijelentése is jelezte: „a remény hirdetése nem korlátozhat a mi szent köreinkre, annak mindenkihez el kell jutnia”. Utalt arra a korábbi kijelentésére, amely szerint a mostani helyzetben minden fegyveres konfliktust le kell állítani. „Hallgattassuk el a halálkiáltásokat, elég a háborúkból! Álljon le a fegyverek gyártása és kereskedelme, mert kenyérre és nem puskára van szükségünk!” A vatikáni nagyheti szertartásokon központi szerepet játszik az a San Marcello templomból származó kereszt, amely előtt 1522, a pestisjárvány pusztítása óta hódolnak a hívek. Ferenc pápa külön kérésére vitték a Vatikánba. A feltámadási szentmisén ezúttal nem volt keresztelő. A mai szentmise színhelye sem a Szent Péter tér, hanem a bazilika lesz, a pápa ezt követően kihirdeti Orbi et urbi üzenetét.