Vaskos mentőhitel-csomagot küld az IMF a járvány sújtotta balkáni országoknak

Észak-Macedónia 192 millió dollárt, Bosznia-Hercegovina 330 millió eurót kaphat, de mások is sorban állnak a hitelért.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú koronavírus-járvány kezelésében, de a régió többi országa is kért már segítséget az IMF-től - derül ki helyi sajtójelentésekből. Az IMF 192 millió dolláros (62,8 milliárd forint) sürgősségi hitelt ígért Észak-Macedóniának az új típusú koronavírus-járvány elleni harchoz, valamint a járvány gazdasági következményeinek kezelésére. Az előrejelzések szerint a járvány miatt a nyugat-balkáni ország gazdasága a tervezett 3,8 százalékos növekedés helyett 4 százalékot visszaeshet az idei esztendőben – írja az MTI.

Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 711-ről 760-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Az IMF Bosznia-Hercegovinának is segít, a megosztott ország vezetői azonban csak nagy viták után tudtak megegyezni arról, hogyan is osszák el az országrészek között a kapott támogatást. A megállapodás szerint a 330 millió eurós (117,4 milliárd forint) hitel 62 százalékát a főként horvátok és bosnyákok lakta Bosznia-hercegovinai Föderáció, 38 százalékát pedig a többségében szerbek lakta országrész, a boszniai Szerb Köztársaság kapja. Bosznia-Hercegovinában szombatról vasárnapra 45-tel, 901-ről 946-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Szerbiában 3105-ről 3380-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma vasárnapra. Eddig 74-en haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe. Zlatibor Loncar egészségügyi miniszter közölte, 418 egészségügyi dolgozó is megfertőződött, ami azt jelenti, hogy a regisztrált fertőzöttek több mint 12 százaléka a orvosok és nővérek közül került ki. Koszovóban 250-ről 283-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Shpend Ahmeti, Pristina polgármestere bejelentette, hogy a legtöbb fertőzött a fővárosban van, így az egész várost karantén alá vonták vasárnaptól, tehát sem belépni, sem kilépni nem lehet a városból, hétfőtől pedig további szigorításokra lehet számítani. A 620 ezres Montenegróban az utóbbi 24 órában 257-ről 263-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. A védelmi miniszter közölte, a kormány egyelőre kézben tartja a helyzetet, katonák segítik a járvány kezelését, őrzik a kórházakat, a karanténokat, védik a határt, de egyelőre nincs szükség a NATO segítségére.