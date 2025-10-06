MNB: tavasszal megugrik az infláció

A koronavírus-járvány második hulláma miatt a világgazdaság helyreállása a korábban vártnál hosszabb ideig tart a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának várakozásai szerint. A testület a hétfői ülésén nem változtatott a jegybanki kamatokon, az ülésről kiadott közlemény legfőbb üzenete, hogy a jegybank elsődleges célja továbbra is az „árstabilitás elérése és fenntartása.”