Magyarország minden energiabiztonsági összehasonlításban gyengén szerepel. A rezsicsökkentés kivezetése és a szén-dioxid-kvótabevételek bőven fedeznék a hőszivattyúk költségeit. E lehetőségek megragadása kulcsfontosságú egy ellenállóbb, fenntarthatóbb és versenyképesebb gazdasághoz.
Jó kérdés, miből futja rá.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) is javított a növekedési kilátásokon.
Több ponton rontotta magyar gazdaságra adott előrejelzését a Nemzetközi Valutalap (IMF) most publikált őszi világgazdasági előrejelzésében.
A Nemzetközi Valutaalap küldöttsége egyeztetéseket kezd a kijevi vezetéssel az ügyben.
A kabinet azóta sem hajlandó elismerni, hogy felelősséget visel az ügyben.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) mintegy 1,3 milliárd dolláros segélyt ítélt Ukrajnának a kialakult élelmiszerválság kezelésére - közölte a Washingtonban székelő szervezet közép-európai idő szerint szombat reggel.
Hasonló mértékben esne vissza Szlovákiában és Csehországban is, de egy ilyen intézkedés Olaszországot, Németországot és Ausztriát is súlyosan érintené.
A szakértő a rezsicsökkentéshez való hozzányúlás is azt jelzi, elindult a kapkodás, s nem számolták végig a dolgot.
Nem ússza meg sem a magyar, sem a világ gazdasága az ukrajnai háborút. Az IMF legfrissebb előrejelzése szerint a hazai infláció az idén tíz százalék fölé emelkedik.
Magyarországon járt az IMF, és volt, amivel elégedettek voltak, de számos intézkedést kifogásoltak.
Egy javaslat szerint a magas keresetűek ideiglenes szolidaritási adókkal támogathatnák a legrászorultabb rétegeket a pandémia idején.
A Nemzetközi Valutalap (IMF) 4,3 százalékra emelte a magyar gazdasági idei várható növekedési előrejelzését, és 2022-ben jöhet a "tűzijáték".
A koronavírus-járvány második hulláma miatt a világgazdaság helyreállása a korábban vártnál hosszabb ideig tart a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának várakozásai szerint. A testület a hétfői ülésén nem változtatott a jegybanki kamatokon, az ülésről kiadott közlemény legfőbb üzenete, hogy a jegybank elsődleges célja továbbra is az „árstabilitás elérése és fenntartása.”
Az idén már rekordösszegben 6,5 milliárd euró értékben vett fel kölcsönt az állam a devizapiacról.
Palotai Dániel a 24 tagú igazgatótanácsban a közép-kelet-európai országcsoport képviselője lesz november elsejétől.
A magyar kabinetet idehaza számtalan bírálat érte, hogy sokszor felesleges látványberuházásokra szórta a gazdaságvédelmi pénzeket.
A valutalap szerint 6,1 százalékkal esik vissza idén a magyar gazdaság.
Magyarországra a Nemzetközi Valutalap prognózisa 3,1 százalékos visszaeséssel számol 2020-ra – ami az egyik legkisebb visszaesés a régióban – a magyar gazdaság 2021-ben már 4,2 százalékkal nőhet.
Észak-Macedónia 192 millió dollárt, Bosznia-Hercegovina 330 millió eurót kaphat, de mások is sorban állnak a hitelért.
Eközben a Bloomberg arról számolt be: több mint öt éve legalacsonyabb szintjére esett az olajfeldolgozás Kínában.
Lassuló gazdasági növekedést vár a Nemzetközi Valutaalap, már láthatóak a mélypont közeledtére utaló jelek is.
A pénzügyminiszter szerint lépésekre lesz szükség.
Legalább hét halálos áldozatot követelt a tüntetéssorozat, ami azzal kezdődött, hogy a kormány bevezette a megszorításokat, amiket az IMF akart.